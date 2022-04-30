UBP, Meclis'te toplandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) dün akşam yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Sarayönü’nde bulunan parti binasında toplanacağının açıklanmasına karşın, UBP Milletvekilleri Meclis’te bir araya geldi.

UBP Genel Başkanı Sucuğlu’nun da katıldığı toplantıda, YDP ve DP’nin güven oylamasına katılmayacağını açıklaması üzerine hükümeti kurma görevinin Cumhurbaşkanı’na iadesi dahil tüm seçenekler masaya yatırılacak.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile Demokrat Parti (DP) dün akşam yaptıkları toplantılar sonucunda, UBP-YDP-DP hükümetine güvenoyu vermeyeceklerini açıklamıştı.

Partilerden yapılan açıklamada, güvenoyu vermeme gerekçesi olarak, DP veYDP’nin birlikte hazırladığı 100 günlük eylem planının UBP tarafından imzalanmaması gösterilmişti.