UBP kurultayı yargıda: Ara emri talebi 20 Eylül’de görüşülecek

YENİDÜZEN

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Kurultayı yargıya taşındı.

Genel Başkanlığa adaylık başvurusu dikkate alınmadığı gerekçesiyle Sertan Tıraş, UBP kurultayının parti tüzüğü ve Siyasi Partiler Yasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle ara emri talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne başvurdu.

Hem kurultay sonucu hem de UBP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in yetkilerinin durdurulmasının istendiği ara emri duruşması 20 Eylül’de yapılacak.

Tüzük çiğnenmişti

Hatırlanacağı üzere UBP’de Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’nun istifasının ardından olağanüstü kurultay kararı alınmıştı.

Kurultay sürecinde partinin tüzüğü çiğnenmiş, adaylık başvuru süreci en az 30 gün olmasına rağmen bu süre 48 saatten az bir süreye düşürülmüştü.

Başkanlık için yalnızca Üstel aday olmuş, 12 Eylül’de de genel başkan olarak görevlendirilmişti.

UBP kurultayı davalık: ‘Üstel’in yetkileri durdurulsun’

‘Kurultayda seçilmedi’ denmesin (!)