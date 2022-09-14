UBP kurultayı davalık: ‘Üstel’in yetkileri durdurulsun’

YENİDÜZEN

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Kurultayı yargıya taşınıyor.

Genel Başkanlığa adaylık başvurusu dikkate alınmayan UBP Üyesi Sertan Tıraş, UBP kurultayının parti tüzüğü ve Siyasi Partiler Yasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle ara emri talebiyle yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne başvuracak.

Ara emri talebi ile hem kurultay sonucu hem de UBP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in yetkilerinin durdurulması isteniyor.

Tüzük çiğnenmişti

Hatırlanacağı üzere UBP’de Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’nun istifasının ardından olağanüstü kurultay kararı alınmıştı.

Kurultay sürecinde partinin tüzüğü çiğnenmiş, adaylık başvuru süreci en az 30 gün olmasına rağmen bu süre 48 saatten az bir süreye düşürülmüştü.

Başkanlık için yalnızca Üstel aday olmuş, 12 Eylül’de de genel başkan olarak görevlendirilmişti.

‘Kurultayda seçilmedi’ denmesin (!)