UBP Komiteye üye belirlemiyor

YENİDÜZEN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilim Üniversitesi’nde (KSTU) başlatılan soruşturma kapsamında okuldan sahte diploma aldığı iddia edilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere Meclis özel komite kurulmasına karar verdi ancak UBP çeşitli gerekçelerle Komiteye üye belirleyemedi.

Komitede Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) 3, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) 2 milletvekili bulunacak. CTP’nin komite üyelerini Ürün Solyalı ve Ongun Talat olarak belirledi UBP ise 3 üyeyi bugün açıklayacaktı ancak henüz belirleyemedi.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada sahte diplomalarla ilgili sürecin yükseköğretime zarar verdiğini belirterek, sürecin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması için komite kurulmasının önemine dikkat çeken İncirli, sürecin yavaş ilerlemesini kabul etmediklerini ifade etti.

CTP Milletvekili Sami Özuslu ise Yeşilırmak hakkındaki sürecin gecikmesinin gerekçesinin açıklanması gerektiğini belirterek, komitenin geciktirilmesinin kamu vicdanında kabul edilemez olduğunu söyledi. Geçmişte benzer dokunulmazlık süreçlerini hatırlatan Özuslu, Başsavcılığın 600 usulsüz ve sahte diploma iddiasıyla ilgili de gereğini yapması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, UBP’nin henüz isimleri açıklamadığını söyledi. UBP’nin de bugün grup toplantısının ardından isimleri belirleyeceğini açıkladığını anlatan Öztürkler, UBP’nin bugünkü grup toplantısının Başbakan Ünal Üstel’in cenazeye gitmesi gerekmesi üzerine tam sonuçlanmadığını söyledi.

Özuslu yeniden söz alarak, Öztürkler’e UBP bugün isimleri veremezse, cuma güne kadar Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırması talebini iletti.

UBP Özel komitede görev alacak isimleri belirleyebilirse,Başsavcılığın Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik talebi incelemek için 45 gün süresi olacak. Komite, konuyla ilgili detaylı bir inceleme yaparak Meclis Genel Kurulu’na bir rapor sunacak. Bu süreçte, Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin nihai karar Meclis tarafından verilecek.





CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli: “Sizinle yaptığımız anlaşmayı bugün bazı gerekçelerle bozmuş durumdasınız ve bu isimleri Meclis'e bildirmediniz. Bugün Genel Kurul çalışmaları tamamlanmadan bu komiteyi oluşturalım. CTP olarak bu konunun yavaş ilerlemesini kabul etmiyoruz.”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli:

“Bu sürecin yavaş ilerlemesini kabul etmiyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasında sahte diplomalarla ilgili yaşanan sürecin ülkenin yükseköğretim alanına ciddi zarar verdiğini belirterek, sürecin hızla ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Mecliste dün alınan karar doğrultusunda, Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmasının görüşülmesi için özel komite kurulması gerektiğini hatırlatan İncirli, “Bu süreci oylamak, karşı durmak doğru değildir. Meclisin itibarı, yükseköğretimin içinde bulunduğu türbülans ve toplum açısından bu konunun uzatılması iyi değildir.” dedi.

İncirli, Meclis'e üç komite üyesinin isminin bildirilmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını belirterek, “Dün sizinle yaptığımız anlaşmayı bugün bazı gerekçelerle bozmuş durumdasınız ve bu isimleri Meclis'e bildirmediniz. Bugün Genel Kurul çalışmaları tamamlanmadan bu komiteyi oluşturalım. CTP olarak bu konunun yavaş ilerlemesini kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

CTP Milletvekili Sami Özuslu: “Gecikmenin gerekçesi açıklanmalı. Bugüne kadar CTP ne Genel Başkanı ne milletvekilleri ne de sözcüleri, polisin ve savcının işine müdahil olmamak adına hayali hikayeler üretmemiştir. Ancak bu, konuların takip edilmediği anlamına gelmez.”

CTP Milletvekili Sami Özuslu:

“Yeşilırmak’la ilgili gecikmenin gerekçesi açıklanmalı”

CTP Milletvekili Sami Özuslu, bugüne kadar Meclis gündemine gelen dokunulmazlık talepleri hakkında bilgi verdi, geçmiş yıllarda yaşanan süreçleri detaylandırdı.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile ilgili Savcılıktan üç farklı dosya geldiğini bildiklerini ancak milletvekillerinin dosya içeriklerinden haberdar olmadığını belirten CTP Milletvekili Sami Özuslu, “Bu komitenin kurulmasının geciktirilmesi kamu vicdanında aklanamaz ve savsaklanamaz bir konudur.” dedi.

Özuslu, Cenevre görüşmeleri nedeniyle önümüzdeki hafta Genel Kurul toplantısının olmayacağını hatırlatarak, “Bugün gün içinde komiteye vereceğiniz üç ismi belirleyip bildirmelisiniz. Bu sürecin daha da ertelenmesi kabul edilebilir değil.” ifadelerini kullandı.

Meclis gündemine gelen dokunulmazlık talepleri hakkında bilgi veren Özuslu, 1986 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, YENİDÜZEN gazetesinde yayımlanan “Babalar” yazısı nedeniyle Özker Özgür hakkında tazminat davası açtığını, bu süreçte Özker Özgür, Naci Talat Usar, Feridun Önsav ve Mehmet Civa’nın dokunulmazlıklarının kaldırılmasının talep edildiğini hatırlattı. O dönemde meclisin hızla harekete geçerek komiteyi kurduğunu ve kararını verdiğini belirten Özuslu, geçmiş yıllarda yaşanan benzer süreçleri detaylandırarak şu örnekleri verdi:

1992 yılında Kenan Akın ve Emin Uzun hakkında dokunulmazlık talepleri geldi. Uzun’un dokunulmazlığı kaldırıldı, ancak Başsavcılık takipsizlik kararı verdiği için dava ileri gitmedi.

1994 yılında Derviş Eroğlu hükümetinin 11 bakanı hakkında, usulsüz ve partizanca istihdam iddiaları nedeniyle dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edildi, ancak komite bu talebi reddetti.

2018 yılında Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığı kaldırıldı.

2019’da dönemin UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün banka hesaplarında kaynağı belli olmayan para hareketleri tespit edilmesi üzerine dokunulmazlığı kaldırıldı.

Özuslu, bugünkü gecikmenin gerekçesinin açıklanması gerektiğini belirterek, “Bugüne kadar CTP ne Genel Başkanı ne milletvekilleri ne de sözcüleri, polisin ve savcının işine müdahil olmamak adına hayali hikayeler üretmemiştir. Ancak bu, konuların takip edilmediği anlamına gelmez.” dedi.

Başsavcılığın 600 usulsüz ve sahte diploma iddiasıyla ilgili de gereğini yapması gerektiğini vurgulayan Özuslu, “Umarım bu konu kamu vicdanında bir yara olarak kalmaya devam etmez.” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler: UBP’nin bugünkü grup toplantısının Başbakan Ünal Üstel’in cenazeye gitmesi gerekmesi üzerine tam sonuçlanamadı. Herhangi bir savsaklama ve ihmaller söz konusu değil. İç tüzük uyarınca gerekenlerin yapılıyor ve yapılmaya devam edilecek.”

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler:

“UBP, komite üyeleri için henüz isim vermedi”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusunda Meclis'te araştırma komitesi kurulmasıyla ilgili iç tüzükteki süreci anlattı.

Çarşamba günü sabah saatlerinde Başsavcılık tarafından dosya ve yazıların tarafına iletildiğini söyleyen Öztürkler, aynı gün iç tüzük gereğince konunun tüm milletvekillerinin bilgisine getirildiğini belirtti.

Öztürkler, Pazartesi günü de Danışma ve Divan Kurulu’nu toplantıya çağırarak iç tüzük uyarınca komite kurulması ve komitenin 45 gün içinde raporunu sunması, üyelerinin belirlenmesi konularında bilgi verip ivedilikle komite üyelerinin isimlerini belirlenmesi gerektiğini söylediğini kaydetti.

CTP’nin o toplantıda isim belirlediğini UBP’nin de bugün grup toplantısının ardından isimleri belirleyeceğini açıkladığını anlatan Öztürkler, UBP’nin bugünkü grup toplantısının Başbakan Ünal Üstel’in cenazeye gitmesi gerekmesi üzerine tam sonuçlanmadığını söyledi.

Öztürkler, Meclis Başkanlığı olarak herhangi bir “savsaklama ve ihmallerinin söz konusu olmadığını iç tüzük uyarınca gerekenlerin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini” kaydetti.

Özuslu: “UBP bugün isimleri vermezse, Cuma gününe kadar Genel Kurul olağanüstü toplansın”

CTP Milletvekili Özuslu yeniden söz alarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler’e UBP bugün isimleri veremezse, cuma güne kadar Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırması talebini iletti.