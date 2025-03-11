“UBP, komite üyeleri için henüz isim vermedi”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusunda Meclis'te araştırma komitesi kurulmasıyla ilgili iç tüzükteki süreci anlattı.

Çarşamba günü sabah saatlerinde Başsavcılık tarafından dosya ve yazıların tarafına iletildiğini söyleyen Öztürkler, aynı gün iç tüzük gereğince konunun tüm milletvekillerinin bilgisine getirildiğini belirtti.

Öztürkler, Pazartesi günü de Danışma ve Divan Kurulu’nu toplantıya çağırarak iç tüzük uyarınca komite kurulması ve komitenin 45 gün içinde raporunu sunması, üyelerinin belirlenmesi konularında bilgi verip ivedilikle komite üyelerinin isimlerini belirlenmesi gerektiğini söylediğini kaydetti.

CTP’nin o toplantıda isim belirlediğini UBP’nin de bugün grup toplantısının ardından isimleri belirleyeceğini açıkladığını anlatan Öztürkler, UBP’nin bugünkü grup toplantısının Başbakan Ünal Üstel’in cenazeye gitmesi gerekmesi üzerine tam sonuçlanmadığını söyledi.

Öztürkler, Meclis Başkanlığı olarak herhangi bir “savsaklama ve ihmallerinin söz konusu olmadığını iç tüzük uyarınca gerekenlerin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini” kaydetti.

CTP Milletvekili Özuslu yeniden söz alarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler’e UBP bugün isimleri veremezse, cuma güne kadar Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırması talebini iletti.