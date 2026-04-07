UBP Grup Toplantısı'nın detayları açıklanacak

UBP-DP-YDP Hükümeti'nin hayat pahalılığını (HP) dondurma girişimine karşı başlayan ve hükümetin istifası için genel bir talebe dönüşen eylem ve grevler devam ederken, gözler UBP Grup Toplantısı'ndan çıkacak sonuca çevrildi.

Konuyla ilgili sendika temsilcileriyle görüşen UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, toplantının devam ettiğini, sürecin tüm detaylarıyla görüşüldüğünü belirtti.

Gardiyanoğlu, UBP Grup Başkanvekili Sunat Atun'un toplantının ardından detaylı bir açıklama yapılacağını kaydetti.