UBP Genel Sekreteri yeniden Hasipoğlu oldu

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi Genel Sekreterlik seçimi gündemiyle toplandı.

Toplantıda tek aday olan Oğuzhan Hasipoğlu yeniden Genel Sekreter seçildi.

Bir saat süren toplantı sonrası basına konuşan Başbakan Üstel, Genel Sekreter seçimiyle birlikte 21 Eylül’de gerçekleştirilen kurultay sürecinin tamamlandığını belirterek, üçüncü kez Genel Sekreterlik görevini üstlenen Oğuzhan Hasipoğlu’na başarılar diledi.

Toplantıda hükümet olarak bundan sonraki süreçte neler yapacaklarını da konuştuklarını kaydeden Başbakan Üstel, Sosyal Sigorta prim desteği, teşvikler ve kadınlara yönelik hazırlanan kredi paketine ilişkin hükümetin attığı adımları anlattı.

Başbakan Üstel, “sosyal sigorta prim desteğini vermeye devam edeceğiz. Ne zaman ki ekonomimiz istediğimiz noktaya gelir sektör temsilcileri ile bunları değerlendireceğiz” dedi.

Başbakan konuşmasında, Pazartesi günü Cenevre’de başlayacak olan görüşmelere de değindi.

Üstel, “Cenevre’de olacağız ve oradaki görüşmeleri yakından takip edeceğiz. O doğrultuda ülkemize bilgiler aktaracağız. Bizim beklentimiz, Kıbrıs konusundaki görüşümüz her zamanki gibi iki egemen eşit uluslararası statüye sahip bir devlet olarak gidiyoruz. Oradaki görüşmelerde nelerle karşılaşacağız hep birlikte göreceğiz” dedi.

Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu da, 2021 yılından beri üst üste 3 kez partide Genel Sekreter seçildiğini kaydetti.

Hasipoğlu, “Partimizin Genel Sekreterliği’ni yürüteceğiz. Aynı zamanda partimizi yurt dışında temsil edeceğiz. Pazartesi günü UBP’yi temsilen Başbakanımızla birlikte Cenevre’deki görüşmelerde olacağız. Cumhurbaşkanımıza destek olacağız. Egemen eşitliğimizi ve eşit uluslararası statümüzün kabul edilmesi için sesimizi duyurmaya devam edeceğiz” dedi