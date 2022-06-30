Hükümetten ‘ekonomik paket’: Kredi olanağı, kamuya HP ödeneği Temmuz sonu, sosyal yardım alanlara bayramlık

UBP- DP- YDP Hükümeti Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel, Koalisyon Hükümeti Bakanlar Kurulu üyelerinin katılımı gerçekleştirilen basın toplantısında, ekonomik destek paketini açıklıyor.

Paketi açıklamadan önce çalışmalardan bahseden Üstel, “4 ayda 10 yasayı Meclis’ten geçirdik, olağanüstü çağrılarla Meclis Genel Kurulu toplanacak, haklın beklediği yasaları da geçireceğiz. Bakan ve Milletvekili arkadaşlarıma bu yaz tatil yok. Hep birlikte çalışmalıyız” dedi.

“Taşeron işçiler bugün maaşını alacak”

Taşeron işçi olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından işe alınan ancak son 2 aydır maaşını alamayıp, 6 aydır da yatırımları yapılmayan 230 işçinin maaşları bugün ödeniyor.

KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, UBP – DP - YDP Koalisyon Hükümeti’nin ekonomik destek paketini açıklayacağı basın toplantısında, söz konusu işçilerin maaşlarının bugün ödeneceğini açıkladı.

UBP- DP- YDP Hükümeti’nden ‘ekonomik destek paketi’:

- 100 milyon TL’lik işletme kredisi, vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabileceği kredi kapsamında her işletme azami 150 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek. Kredi garanti fonu tarafından her krediye yüzde 80 garanti sağlanacak. Bu kredilerin vadesi ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 42 ay olarak belirlenmiştir. Faiz oranı sabit olacaktır, yüzde 13 olarak belirlenmiştir.