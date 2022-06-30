Hükümetten ‘ekonomik paket’: Kredi olanağı, kamuya HP ödeneği Temmuz sonu, sosyal yardım alanlara bayramlık
UBP- DP- YDP Hükümeti Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel, Koalisyon Hükümeti Bakanlar Kurulu üyelerinin katılımı gerçekleştirilen basın toplantısında, ekonomik destek paketini açıklıyor.
UBP- DP- YDP Hükümeti Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel, Koalisyon Hükümeti Bakanlar Kurulu üyelerinin katılımı gerçekleştirilen basın toplantısında, ekonomik destek paketini açıklıyor.
Paketi açıklamadan önce çalışmalardan bahseden Üstel, “4 ayda 10 yasayı Meclis’ten geçirdik, olağanüstü çağrılarla Meclis Genel Kurulu toplanacak, haklın beklediği yasaları da geçireceğiz. Bakan ve Milletvekili arkadaşlarıma bu yaz tatil yok. Hep birlikte çalışmalıyız” dedi.
“Taşeron işçiler bugün maaşını alacak”
Taşeron işçi olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından işe alınan ancak son 2 aydır maaşını alamayıp, 6 aydır da yatırımları yapılmayan 230 işçinin maaşları bugün ödeniyor.
KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, UBP – DP - YDP Koalisyon Hükümeti’nin ekonomik destek paketini açıklayacağı basın toplantısında, söz konusu işçilerin maaşlarının bugün ödeneceğini açıkladı.
UBP- DP- YDP Hükümeti’nden ‘ekonomik destek paketi’:
- 100 milyon TL’lik işletme kredisi, vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabileceği kredi kapsamında her işletme azami 150 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek. Kredi garanti fonu tarafından her krediye yüzde 80 garanti sağlanacak. Bu kredilerin vadesi ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 42 ay olarak belirlenmiştir. Faiz oranı sabit olacaktır, yüzde 13 olarak belirlenmiştir.
- 20 milyon TL kaynaklı kayıtlı işyeri bulunan veya ilk kez iş yeri kuracak kadın ve genç girişimcilere KREDİ paketi. Azami 150 bin TL’ye kadar kredi kullanılabilecek. 6 ay ödemesiz, 42 ayda ödenebilecek. Faizi %13 olarak belirlendi.
- 20 milyon TL’lik, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik, güneş enerjisi sistemi kurma kredisi. 6 ay ödemesiz, 42 ay.
- İhracatçılara yönelik 60 milyon TL’lik Türk Eximbank kredisi…
- HALK BANKASI’ndan Esnaf- işletme kredisi, %9,5 faiz ile, işyeri edindirme kredisi %9.5 faiz ile, ticari taşıt edindirme kredisi %9.5 faiz ile, kadın girişimci %16 faiz ile, genç girişimci kredisi %16 faiz ile, küçük işletmeler de başvurabilecek.
- Sosyal yardım maaşı ve cemile yardım alanlara 2 bin, engelli maaşı alanlar 1000’er TL bayramlık katkı.
- Sosyal yardım maaşlarına yılda bir kez yapılan Hayat Pahalılığı, yılda iki kez yapılacak. Temmuz ayı sonunda maaşlara yansıtılacak.
- Elektrikte yılsonuna kadar gerçekleşecek artışlar engelli ve sosyal ardım alanların faturalarına yansıtılmayacak.
- Otel ve sanayicilerin kullanımı için 25 Megawat güneş enerjisi santrali kurulmasına izin verilecek, şebekeye dahil edilecek
- İşveren yatırımlarının %50’si 3 ay devlet tarafından karşılanacak
- Devlet kiraları TÜRK LİRASI üzerinden olacak, hayat pahalılığı oranında artacak
- 30 Haziran 2022’ye kadar gerçekleşecek Hayat Pahalılığı maaşlara yansıtılacak, Temmuz sonu ödenecek.
- İşverenlere yönelik prim desteği yeniden değerlendirilecek
- İhalelerde döviz krizinden yaşanan sıkıntıların giderilmesi için tüzükte düzenleme yapıldı.