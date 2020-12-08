UBP- DP-YDP Azınlık Hükümeti Protokolü imzalandı

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, DP ve YDP ile hükümet kurma mutabakatına varıldığını açıkladı, ülkenin içinde bulunduğu şartları çok iyi bildiklerini, bu nedenle özverili bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ataoğlu: “Hedef, taşın altından elimizi çekmemek”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 2 ayı aşkın süredir hükümetsizlik nedeniyle yaşanan sıkıntılara işaret etti, ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını her fırsatta söylediklerini de hatırlattı. ‘Taşın altından ellerini çekmemenin’ esas hedefleri olduğunu söyleyen Ataoğlu, hükümetin hayırlı olmasını diledi.

Arıklı: “CTP’nin 7 ilkesi de protokolde var”

YDP Genel Başkanı Arıklı da tüm modellerin denendiğini, bu üçlü hükümet modelinin alternatifinin ‘erken seçim’ olduğunu ifade etti, muhalefete de destek çağrısı yaptı. CTP’nin diğer partilere önerdiği 7 ilkenin tamamının da bu hükümetin protokolünde olduğunu söyleyen Arıklı, hayırlı olmasını diledi.

SANER HÜKÜMETİN PARTİLERE İLİŞKİN DAĞILIMINI ŞU ŞEKİLDE AÇIKLADI:

Başbakan: UBP

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Enerji Bakanı: YDP

Maliye Bakanı: UBP

Turizm ve Çevre Bakanı: DP

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: DP

Dışişleri Bakanı: UBP

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı: UBP

İçişleri Bakanı: UBP

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: UBP

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: UBP

Sağlık Bakanı: UBP