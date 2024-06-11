"UBP, AKSA’nın kârını artırıp üretimini azaltan adımlar atıyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, Meclis kürsüsünde “Hükümettekilerin Gündemiyle Hayatın Gerçekleri Arasındaki Uçurum” konusunda konuşma yaptı.

Şahali, hükümetin bütünlüğü olmadığını, verilere dayanmadığını ve hayatın içindeki sorunlarla ilgili yaklaşımların “palyatif ve günlük olduğunu” belirtti.

Şahali, CTP hükümeti döneminde elektrik konusunda 2004-2009 döneminde santral katkısı yapıldığını, yüksek gerilim hatlarının geliştirildiğini söyleyerek, UBP’nin ise AKSA’nın kârını artırıp üretimini azaltan adımlar attığını vurguladı.

Kalecik 3 Anlaşması’nın “AKSA’ya fahiş kâr sağlayan, Kıbrıs Türk halkı açısından zarara yol açan bir anlaşma olduğunu” söyleyen Şahali, buna rağmen kesintilerin devam ettiğini, hükümetin ise “pervasızlık içinde” olduğunu belirtti.

Şahali, araba alımı, oto elektrikçilerin verdiği hizmetler, kira ve ev satışı gibi her alanda dövize endekslenmiş fiyatların uygulandığını söyleyerek, bu sistemi uygulamak isteyen berberlere ise ceza uyarısı yapıldığını dile getirdi.

Ülkede yaşam giderlerinin dövize endekslendiğinden gelirlerin de dövize endekslenmesi gerektiğini dile getiren Şahali, TL kazanıp dövizle harcama yapıldığında gelirlerle giderlerin birbirleriyle uyuşmadığını, enflasyon yaşandığını belirtti.

Şahali, ‘ucuza et getireceğiz’ denilerek 40 tonluk ithal yapıldığını söyleyerek, ülkede bulunan 8 bin hayvanın kesilmek yerine mandırada beklemesinin maliyetinin büyük olduğunu, eti üretenlerin zararının nasıl karşılanacağını sordu.

Şahali, 6 Şubat depremine de değinerek, İsias Otel davasında yarın yeni bir aşamaya girileceğini belirtti ve “İsias Otel’i unutmayın” dedi.