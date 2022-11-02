UBP adaylarını açıkladı

Ulusal Birlik Partisi adaylarını ve destekleyeceği bağımsız adayları açıkladı.

UBP’nin 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimde adayları ve destekleyeceği adaylar şöyle:

LEFKOŞA: SADIK GARDİYANOĞLU

MAĞUSA: DR.ERDAL ÖZCENK

İSKELE: HASAN SADIKOĞLU

GÜZELYURT: MAHMUT ÖZÇINAR

LEFKE: ADİL ÖZGEY

GÖNYELİ-ALAYKÖY: HÜSEYİN AMCAOĞLU

MESARYA: KÜRŞAT ÖZER

MEHMETÇİK- BÜYÜKKONUK: DR. FATMA ÇİMEN TUĞLU

ERENKÖY-KARPAZ: DR.HAMİT BAKIRCI

GEÇİTKALE-SERDARLI: HALİL KASIM

BEYARMUDU: İLKER EDİP

DİKMEN: NİYAZİ ÖZTÜRK

DEĞİRMENLİK: EBRU TÖREHAN

Destek verilecek bağımsız adaylar:

GİRNE: NİDAİ GÜNGÖRDÜ (BAĞIMSIZ ADAY)

LAPTA-ALSANCAK-ÇAMLIBEL: FIRAT ATASER (BAĞIMSIZ ADAY)

YENİBOĞAZİÇİ: MUSTAFA ZURNACILAR (BAĞIMSIZ ADAY)

TATLISU: HAYRİ ORÇAN (DP)