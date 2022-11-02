UBP adaylarını açıkladı
Ulusal Birlik Partisi adaylarını ve destekleyeceği bağımsız adayları açıkladı.
A+A-
Ulusal Birlik Partisi adaylarını ve destekleyeceği bağımsız adayları açıkladı.
UBP’nin 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimde adayları ve destekleyeceği adaylar şöyle:
LEFKOŞA: SADIK GARDİYANOĞLU
MAĞUSA: DR.ERDAL ÖZCENK
İSKELE: HASAN SADIKOĞLU
GÜZELYURT: MAHMUT ÖZÇINAR
LEFKE: ADİL ÖZGEY
GÖNYELİ-ALAYKÖY: HÜSEYİN AMCAOĞLU
MESARYA: KÜRŞAT ÖZER
MEHMETÇİK- BÜYÜKKONUK: DR. FATMA ÇİMEN TUĞLU
ERENKÖY-KARPAZ: DR.HAMİT BAKIRCI
GEÇİTKALE-SERDARLI: HALİL KASIM
BEYARMUDU: İLKER EDİP
DİKMEN: NİYAZİ ÖZTÜRK
DEĞİRMENLİK: EBRU TÖREHAN
Destek verilecek bağımsız adaylar:
GİRNE: NİDAİ GÜNGÖRDÜ (BAĞIMSIZ ADAY)
LAPTA-ALSANCAK-ÇAMLIBEL: FIRAT ATASER (BAĞIMSIZ ADAY)
YENİBOĞAZİÇİ: MUSTAFA ZURNACILAR (BAĞIMSIZ ADAY)
TATLISU: HAYRİ ORÇAN (DP)
Bu haber toplam 2759 defa okunmuştur
Etiketler : Ulusal Birlik Partisi