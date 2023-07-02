Twitter'a paylaşım yapma ve okuma kısıtlaması geliyor

Sosyal medya platformu Twitter, üyelere yönelik tweet okuma ve mesaj paylaşma kısıtlamasına gidiyor.

Şirketin sahibi Elon Musk’ın yaptığı bilgilendirmeye göre, kişilerin günlük okuyabilecekleri ve paylaşabilecekleri mesaj sayılarına kısıtlama getirilecek. Ücretli üyeler daha fazla mesaj okuyup paylaşabilecek.

Onaylanmış ve ücret ödeyen hesap sahipleri günde 6 bin tweet mesajı okuyabilecek ve 600 mesaj paylaşabilecekler. Buna karşın, ücretli üye ya da onaylanmış üye olmayan kişiler 24 saat içerisinde ancak 600 tweete erişim sağlayabilecek ve sadece 300 mesaj yazıp paylaşabilecek.

Musk’ın kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre kısa bir süre sonra onaylı ya da ücretli olan hesapların okuyabildiği tweet sayısı 8 bine, ücretsiz hesapların okuyabileceği tweet sayısı da 800’e yükselecek.

Musk söz konusu uygulamanın ne zaman başlayacağı ve ne zaman genişletileceği konusunda net bir tarih açıklamadı.

Bir süre önce de Musk, kişilerin tweetleri görebilmesi için bir Twitter hesabına sahip olmaları gerektiğini açıklamış ve bunu da geçici bir acil önlem olarak değerlendirmişti.

Musk bu kararlarına gerekçe olarak çok sayıda kurumun Twitter verilerini son derece agresif bir şekilde kullandıklarını ve bunun da kullanıcıları etkilediğini ifade etmişti.

Twitter şirketi Elon Musk’ın şirketi satın almasından sonra kaybettiği reklam verenleri yeniden kazanabilmek için bir süredir bazı adımlar atıyor.