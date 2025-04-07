‘Tüzük Değişikliği’ konulu Teknik Komite toplanacak

Serap ŞAHİN

Orta eğitimde çocukların “başörtüsü” takmasının önünü açan Disiplin Tüzüğü değişikliği ile ilgili yarın Eğitim Bakanlığı’nda Teknik Komite toplantısı yapılacak. Toplantı sonucu kıyafet tüzüğünde değişiklikler yapılacağı iddia ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun girişimiyle Bakanlar Kurulu’na sunulan ve bir gecede tüzük değişikliğine gidilen Disiplin Tüzüğü öğretmen sendikalarının ortaya koyduğu tepkisiyle geri çekilmesine rağmen kriz bitmedi.

Öğretmen sendikaları Başbakanla durumu iki kere görüşmüş, Hükümet kendi yarattığı krize uzlaşı komitesi önermişti.

Barolar Birliği Başbakana sunduğu raporunda “Mevzuatta değişikliğe gidilmemesi” gerektiği yönünde vurgu yapmış, okul idarelerinin söz konusu yetkiyi kullanırken Anayasa’da öngörüldüğü şekilde Atatürk İlke ve Devrimleri ve Uluslararası Hukuk tarafından korunan “çocuğun üstün yararı” doğrultusunda hareket etmekle yükümlü olduğunun altını çizmişti. Barolar Birliği, “Eğitim Bakanlığı müdür veya yetkililerinin okul idaresine fiili müdahalede bulunmaya çalışmasının hukuken de fiilen de vahim bir hata olduğunu” vurguladı. Birlik, “Yürütmenin başı olarak tarafınıza düşen görev ve sorumluluğun her şeyden önce, bu ve benzeri olayların meydana gelmesine müsaade etmemek ve sorunun bahse konu okul veya öğrenci odağından alınarak bilimsel temelde çözülmesini sağlamak olduğunu değerlendirmekteyiz.” açıklamalarında bulunmuştu.

Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası(KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) destekte bulunun 40 örgüt ve bazı siyasi partilerle birlikte yarın eylem gerçekleştireceğini açıklamıştı.