Tuzluca kavşağı ile Kalecik kavşağı arasında asfaltlama yapılacak
Tuzluca kavşağı ile Kalecik kavşağı arasında kalan güzergâhta asfalt kaplama faaliyetleri yapılacağından bu yol 6 gün trafiğe kapalı olacak.
A+A-
Tuzluca kavşağı ile Kalecik kavşağı arasında kalan güzergâhta asfalt kaplama faaliyetleri yapılacağından bu yol 6 gün trafiğe kapalı olacak.
Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“KKTC Karayolları Master Planı kapsamında bulunan Balalan – Yenierenköy yolu yapım işi kapsamında, 23/10/2023 - 28/10/2023 ( 6 gün ) tarihleri arasında Tuzluca kavşağı ile Kalecik kavşağı arasında kalan güzergâhta asfalt kaplama faaliyetleri yapılacaktır. Trafik akışı, Kalecik kavşağından, Kalecik köyü - Tuzluca kavşağı arası güzergâhtan verilecektir.
Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”
Bu haber toplam 148 defa okunmuştur
Etiketler : kalecik, yol çalışması, Tuzluca