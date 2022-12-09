Tuvalet kâğıdı ve ekmekte ‘kademeli’ zam

Fehime ALASYA

Bu haftaki Alışveriş Sepeti’nde tuvalet kâğıdı ve ekmeklerdeki fiyat değişikliği dikkat çekti.

Alışveriş sepetine giren ürünler arasında aile bütçesinde önemli bir yere sahip tuvalet kâğıdı ve ekmek fiyatlar tırmandı. Bazı marketlerde tuvalet kâğıtlarında 30 TL’lik fiyat artışları görüldü, 6 TL civarında olan somun ekmek fiyatları ise bazı marketlerde 8 TL’den satılır oldu.

Geçtiğimiz hafta 159 TL olan bazı marka tuvalet kâğıtları bu hafta 189 TL’ye çıktı.

Bu haftaki alışverişte kırsal kesimdeki daha küçük çaplı marketler ile Lefkoşa ve civarındaki marketlerle yapılan kıyas da yer aldı.

YENİDÜZEN’in alışveriş sepetine Esentepe bölgesinden giren iki yeni market ile şehir merkezindeki marketlerde yer alan ürünler kıyaslandı. Kırsal kesim ile şehir merkezi arasındaki marketler arasında 5 ila 10 TL arasındaki fiyat farkları görüldü. Şehir içi marketlerde veya kırsal kesimdeki marketlerin kendi arasında benzer oranda büyük fiyat farkları olmadığı da gözlemlendi.

Esentepe’nin en çok tercih edilen, yol üstü marketlerinde aynı gramaj ve markadaki bazı ürünlerde birkaç TL’lik fiyat farkları görüldü. Esentepe’deki markette 47 TL fiyat gören yerli üretim yumuşatıcı, Lefkoşa’da 35 TL’den fiyat buldu. Şampuanlar ise Esentepe bölgesinde 55 TL iken, Lefkoşa’da 39 TL’ye reyonlarda yer aldı.

Ekmek de zamlandı!

Unlu mamullerde yapılan zam ile Mağusa bölgesinde Kasım ayı başında somun ekmeğin fiyatı 8 TL’ye çıktı, Lefkoşa ve Girne’de ise 1-5 Aralık arasında fiyatlarını 6 TL civarından 7,50 – 8 TL’ye çıktığı belirtildi. YENİDÜZEN’e konuşan Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, “Kasım ayından bu yana kademeli, bölgelere değişen bir fiyat artışı yaşandı. Bu artış genel ekmek çeşitlerinde görüldü.” dedi.

Un fiyatları yanında, tüm ana girdilerin arttığını kaydeden Çıralı, elektrik, işçilik, tüp gaz fiyatları, un ve maya fiyatlar gibi etkenlerin bu zamma yol açtığına vurgu yaptı.

YENİDÜZEN’in alışveriş sepetinde yer alan somun ekmek fiyatlarının da 8 TL’ye ulaştığı görülürken, Lefkoşa ve civarındaki bazı marketlerde fiyatların hala seyrini koruduğu da dikkat çekti.