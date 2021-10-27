Tutulmayan söze ‘Siyah Çelenk’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Başbakanlık döneminde imzalanan ancak iki yıla yakın bir süredir ödenmeyen BTM hakem paraları ile ilgili Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) kulüpleri eylem kararı aldı. Taraflar 4 Kasım 2021 Perşembe günü KTFF önünde saat 10.00’da toplanacak ve Cumhurbaşkanlığı’na yürüyerek siyah çelenk bırakacak.

28 Şubat 2020’de dönemin Başbakanı Ersin Tatar ile KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu arasında imzalanan protokolle BTM 1. Lig’de 26 Ekim 2019 – 8 Mart 2020 tarihleri arasında oynanan müsabakaların hakem ücretlerinin ödeneceği taahhüt edilirken, imzanın üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen bu para ödenmedi.

Ödenmeyen para yüzünden hakemler alacaklarını ileri sürerek BTM maçlarına çıkmama kararı alırken, yeni sezon hazırlıklarına başlayan ancak sezonun başlayıp başlamayacağı belirsiz olan BTM kulüpleri ile KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu bir araya gelerek Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Sertoğlu: “Bu işin buralara gelmesindeki en büyük sebep Cumhurbaşkanıdır”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu kulüplere yönelik yaptığı konuşmada bir buçuk yıldır çözülmeyen bu problemi çözmek için çok uğraştıklarını, özellikle son bir ayda birçok kişi ile görüştüklerini, tam çözümü bulduklarını düşündükleri anda hükümetin düştüğünü ifade etti.

“Bu işin buralara gelmesindeki en büyük sebep eski Başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanıdır” diyen Hasan Sertoğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bu paranın ödendiğini, çekin çıktığını size nasıl söylediyse bana da söyledi. Sizi nasıl kandırdıysa beni de kandırdı. Biz de o günlerde ödenmedi, birkaç güne ödenecek dedik, sesimizi çıkarmadık. Biz de hata yaptık. Benim de suçum var. Özellikle bir hafta geçtikten sonra bu para ödenmedi, harcama bile yapılmadığında benim çıkıp söylemem lazımdı” ifadelerini kullandı.

“Oy istemeye yine sizin yanınıza gelecekler, seçimden sonra ara da bulasın”

“Yaklaşık 70 tane köyün kaderini bu kadar basit değildir hükümetin veya esas suçlu şimdiki Cumhurbaşkanının tayin etmesi” diyerek sözlerini sürdüren Sertoğlu, “Her gün sizin yanınızdadır. Benim yanıma gelmez, beni görsün da istemez. Ama gece gündüz sizin yanınızdadır, oy isterler. Bu insanlar bugün değilse yarın seçim olduğuna yine sizin yanınıza gelecek. Köy köy gezecekler. Oy istemeye gelince ‘Bütün gençler bizimdir’, seçim bitti mi ta ki diğer seçim gelsin, ara da bulasın” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanı KKTC’li değildir artık. Anadolu çocuğudur. Her tarafı gezdi”

“Cumhurbaşkanı KKTC’li değildir artık. Vazgeçti o işten. Anadolu çocuğudur” diyen Sertoğlu, “Haftada iki turu vardır. Evvelki gün geldi yarın Antep’e gidiyor. Bozcaada, Gökçeada, İskenderun, Hatay. Her tarafı gezdi. Sadece geçen hafta gittiği gezinin parasını verseydi sizin hakem paranız ödenirdi, gelecek senenin parası da çıkardı. Ama hiç umurunda değil. Arayıp da sormaz da” dedi.

“Artık sizin de ses çıkarmanız lazım. Siyah çelen işini yapmazsanız ben yokum”

“Geçmiş ve gelecek hakem paralarını ya siz ödeyeceksiniz ki öyle bir gücünüz olmadığını bilirim, ya da bunlar ödeyecekler. O söz verdiklerini de ödeyecekler, oynayacağınız sezonu da ödeyecekler” diyen Sertoğlu, “Bunun için bir eylem planı yapmamız lazım. En büyük suçludan başlamamız lazım. Ben bu ligler oynansın diye tarihte ilk defa, BTM kulüplerine jest olsun diye BTM’ye yönetimimle beraber sponsor buldum. Bütün kulüplerin harcayacağı her kuruşu sponsor ödeyecekti. Ona da ayıp oldu. Bizi idare edenler ne yaptı? Sanki de ceplerinden verecekler. Kıllarını kıpırdatan yok. Bu işi halletmesi o kadar kolaydır ki. Ama artık sizin de ses çıkarmanız lazım. Ben yalnız ses çıkarırsam olmaz. Bunları köylere mi koymazsınız, geleni mi yollatırsınız, hep beraber toplanıp bu kara çelenk işini yapacağız. Yapmazsanız ben yokum. Bu kendi köyünüzün, kulübünüzün menfaatinedir. Sizin de desteğiniz lazım” şeklinde konuştu.

“Seçim öncesi 5-10 kişiyi eksik işe alsınlar ama bu işi halletsinler”

BTM kulüplerinin bu işin çözümü için desteğinin şart olduğunu belirten Sertoğlu, “Bu işi çözülebilmesi için sizin desteğiniz şarttır. Biz geçen senenin hem bu senenin parasını öderiz derseniz benim işim daha da kolaylaşır. Ödeyin, başlayın. Bu kadarını da bu devlet yapamazsa vazgeçelim artık. Seçimler geliyor, 200-300 kişiyi işe alacaklarına 5-10 kişiyi eksik alsınlar ama bu işleri halletsinler. Bugün hükümet yok ama yarın vardır. Şimdi Cumhurbaşkanının imza yetkisi de vardır. Halletsin. Eğer samimiyse, eğer gerçekten bu işi halletmek isterse emir vermesine de gerek yok şimdi. Bekleyip göreceğiz” dedi.

Oybirliği ile eylem kararı

Sertoğlu’nun konuşmasının ardından BTM kulüpleri temsilcisi ve Zümrütköy Başkanı Metin Ertop yaptığı konuşmada Sertoğlu’na destek belirtti. Ardından söz alan bazı başkanlar da Sertoğlu’na destek belirten açıklamalarda bulundular. Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler de BTM kulüplerinin yanında olduklarını belirtti.

Sertoğlu: “Gerekirse çadır kurup kalacağız”

Toplantıya katılan kulüpler tarafından yapılan açık oylamada, oybirliği ile 4 Kasım’da saat sabah 10.00’da KTFF önünde buluşularak Cumhurbaşkanlığı’na yürünecek ve siyah çelenk bırakılacak. Kulüp başkanlarından birinin eylemin sonuçsuz kalması halinde ne yapılacağı yönündeki soruya cevap veren Hasan Sertoğlu, “Gerekirse Cumhurbaşkanlığı önünde çadır kurup kalacağız” ifadelerini kullandı.