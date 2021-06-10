Tutuksuz yargılanacaklar

Gönyeli’de "Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket" suçları ile ilgili olarak yakalanan iki zanlı yeniden mahkemeye çıkarılarak tutuksuz yargılanmalarına emir verildi.

Mahkemede yeminli ifade veren polis memuru Tümer Koç, zanlı 1 Ö.O. G. ve zanlı 2 A.G.’nin "Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket ve 04/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Suç Geliri Aklama" suçlarında bulunduğunu belirtti. Polis, 27.05.2021 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda, mahkeme emri ile yapılan aramada söz konusu adreste ikamet eden iki zanlının; KKTC'de yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden faaliyet gösteren "VDCasino ve Şutbet" isimli bahis ve kumar sitelerine finans hizmeti vererek yasa dışı olarak faaliyet göstermelerine olanak sağladıkları, yine söz konusu yasadışı bahis ve kumar sitelerine grafik ve tasarım hizmeti sundukları tespit edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak 3 adet diz üstü bilgisayar, 10 adet cep telefonu, 11 adet sim bloğu ve başkalarına ait 3 adet banka kartı bulunarak emare olarak zapt edildiğini ve iki zanlının mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını anlattı. Polis, zanlıların finans hizmeti sağladıklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini ancak zanlıların etki edemeyeceğini söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 12 bin 500’er TL nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı ikişer kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.