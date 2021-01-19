Tutuksuz yargılanacaklar

Askeri yasak bölgede Kıbrıslı Rum arkadaşı M. M. ile suçüstü yakalanmasının ardından A.A. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Yargıç, zanlıların tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Bayır, olayla ilgili bulguları aktardı. Bayır zanlılar A.A. ve M. M.’nin Akıncılar'da işlenen birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girme ve ihlal etme suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Polis 16 Ocak 2021 tarihinde saat 17.40 raddelerinde Akıncılarda askeri bölge içerisinde bulunan Bayrak tepe mevkiin de zanlı A.A.’nın yönetiminde bulunan MV 257 plakalı cip araç ve arkasında yüklü bulunan Old Holborn marka 50 gramlık toplam değerleri 113 bin 400 TL olan 30 koli sigara tütünü ile 1. Derece askeri yasak bölge içeresine girip ihlal ettiğini mahkemeye aktardı. Polis yine zanlı M. M.’nin ise ayni bölgede yönetiminde bulunan KME 873 plakalı cip araç ile zanlı A.A.’nın getirmiş olduğu sigara tütünlerini almak için Kıbrıs’ın güneyinden birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettikten sonra söz konusu sigaraları zanlı ile birlikte aracına aktarırken suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Polis araçlarda bulunan sigara tütünlerinin emare olarak alındığını zanlı A.A.’nın tutuklanmasının ardından işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada bir gün ispati vücutta bulunmasına emir verdi. Yargıç Sağer, zanlı A.A.’nın 10 bin TL, zanlı M.M’nin 70 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi. Yargıç, yine zanlı A.A.’nın KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, ayrıca 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlı M.M. için ise iki kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.