Tutuksuz yargılanacak

Yeniceköy'de komşusuna ait köpeği tavuklarına zarar verebileceği gerekçesiyle av tüfeğiyle yaralayıp, ovaya attığı ifade edilen zanlı A.H’nin tutuksuz yargılanmasına emir verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ozak Kuşak, zanlının “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu Taşıma ve Kullanmak, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu, Meskul Mahalde Ateş Etmek, Hayvan Refah Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru Kuşak, 15 Aralık’ta saat 08:30 raddelerinde Yeniceköy'de komşusunun köpeklerini beslemek için açtığı sırada kafesinden iki adet köpeğinin kaçtığı, daha sonra bir el av tüfeği sesi duyduğunu anlattı.

Kuşak, silah sesinin duyulduğunu, daha sonra ise ayni köyde sakin A.H’nin ikametgahının bahçesinde gördüğünü beyan ettiğini kaydetti.

3 adet av tüfeği…

Polis, aynı gün zanlı A.H’nin tespit edildiğini aktardı.

Yapılan soruşturmada zanlının, evinin bahçesinde bir köpek olduğunu, tavuklarına zarar verebileceğini düşündüğünden köpeği alarak römork ile ovaya attığını belirttiğini söyledi.

Polis, zanlı A.H’nin evinde babasına ait 3 adet av tüfeğini görevli polislere teslim ettiğini de belirtti.

Ayak ve kalçasından vuruldu…

Zanlının söz konusu köpeği atmış olduğu yeri polise gösterdiğini ifade eden Kuşak,

yapılan kontrolde köpeğin kalçasından yaralı olduğunun tespit edildiğini dile getirdi.

Polis, veteriner tarafından yapılan kontrolde köpeğin arka ayak kısmından ve kalçasından av tüfeği ile yaralanmış olduğunun tespit edildiğini söyledi.

167 adet dolu fişek, 174 adet boş fişek…

Polis, zanlı A.H’nin evinde 18:50-19:30 saatleri arasında yapılan aramada yatak odası içerisinde 167 adet muhtelif markalarda dolu fişenk ve 174 adet muhtelif markalarda boş fişek bulunarak emare olarak alındığını da anlattı.

Tutuksuz yargılanmasına emir verildi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.