Tutuklu yargılanacak

Serhatköy bölgesinde meydana gelen "darp ve vahim zarar” suçlarından tutuklanan E.T.K. mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında Serhatköy’deki bir oyun parkında zanlının kız arkadaşıyla arasında “dua etmediği” gerekçesiyle tartışma çıktığını aktardı. Tartışma sırasında E.T.K.’nin her iki eliyle kız arkadaşını omuzlarından tutup kaldırarak yere vurduğu ve bunun sonucunda genç kadının sağ ayak bileğinin ters dönerek kırıldığı belirtildi.

Polis, 24 Mayıs 2025 tarihinde olayın polisin bilgisine geldiğini ve zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını hatırlatan polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.