“Tutuklamalarda bilgilendirme yapılmadı”

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu’nun avukatı Serkan Mesutoğlu, müvekkilinin ve diğer sendika yetkililerinin herhangi bir şiddet eylemine karışmadığını, tutuklamaya direnmediğini ve kaçma risklerinin bulunmadığını ancak buna rağmen kelepçelenerek tutuklandıklarını kaydetti.

Tutuklama sırasında ve sonrasında kişilere neden gözaltına alındıklarına dair açık bir bilgilendirme yapılmadığını belirten avukat, hangi suça ilişkin işlem yapıldığının da kendilerine bildirilmediğini aktardı.

Saat 11.20 itibarıyla yapılan görüşmede, tutuklanan kişilere yöneltilen suçlamalara ilişkin resmi bir bilginin henüz verilmediği ifade edilirken, bazı suçlamalara dair duyumların teyide muhtaç olduğu kaydedildi.

Avukat Mesutoğlu, tutukluların süreçle ilgili çeşitli şikayetleri bulunduğunu ve bu konuda hukuki girişimlerin değerlendirildiğini açıkladı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Kamuoyunun malumu olduğu üzere, sendikalar tarafından ilan edilen genel grev bugün itibarıyla devam etmektedir. Bu kapsamda, sendikalarımız halkın yoğun katılımıyla barışçıl şekilde toplantı ve gösteri yapma haklarını kullanırken, Polis Örgütü tarafından ELSEN Başkanı Ahmet Tuğcu ile ELSEN üyesi Arif Kurucu ile Kamu-İş Sendikası üyeleri Tufan Kalkan ve Ertan Kılıç tutuklanmıştır.

Tutuklamaların ardından, Lefkoşa Polis Müdürlüğü nezarethanesinde yaptığım görüşmeler çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur:

Müvekkillerim Ahmet Tuğcu ve Arif Kurucu başta olmak üzere tutuklanan kişilerin, herhangi bir şiddet eylemine başvurmadıkları, tutuklamaya karşı direnmedikleri ve kaçma risklerinin bulunmadığı bir ortamda kelepçelenerek tutuklandıkları anlaşılmaktadır.

Öte yandan, tutuklama sırasında ve sonrasında, söz konusu kişilere tutuklama nedenine ilişkin açık bir bilgilendirme yapılmadığı, hangi suça ilişkin makul şüphe bulunduğunun kendilerine bildirilmediği ve yasal herhangi bir ihtarın da yapılmadığı tarafımıza aktarılmıştır.

Saat 11.20 itibarıyla yaptığım görüşmede, halihazırda tutuklama yapılmış olmasına rağmen tutuklanan kişilere neyle itham edildiklerine dair Polis Örgütü tarafından herhangi bir bilgi henüz verilmemişti. Akabinde, ithama dair suçlara ilişkin bazı bilgilere dair duyumlar gelse de bunlar teyide muhtaçtırlar.

Tutuklu bulunan Ahmet Tuğcu, Arif Kurucu, Tufan Kalkan ve Ertan Kılıç’ın, tutuklama sürecine ilişkin çeşitli şikayetleri bulunmaktadır ve bu hususlarda gerekli hukuki girişimlerde bulunmayı değerlendirdikleri tarafıma iletilmiştir.

Gelişmelere bağlı olarak, kamuoyu ile ilave bilgiler paylaşılacaktır."