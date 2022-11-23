TUTDER'den yerli üreticiye ortak mücadele çağrısı

Üreticilere doğru teşvik verilmesi, İthal ürünlere getirilen fonların sadece pahalılık yarattığı ve bu fonlardan üreticilere tek kuruş aktarılmadığına işaret eden Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) yerel üreticilere birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Halkın bütçesinden karşılanan finansmanla değil üretim maliyetlerini düşürerek pahalılığın önlenebileceğine dikkat çekilen TUTDER yönetim kurulu açıklaması şöyle:

“ Son günlerde yaptığımız yayınların yankı uyandırması hedeﬁmizdi. Kamuoyunu bilgilendirmek yerel üreticilerimize doğru teşvik verilmesini sağlamak için attığımız bir adımdı. İthal ürünlere getirilen fonlar sadece pahalılık yaratmaktadır. Bu fonlardan yerel üreticilerimize aktarılan tek 1 kuruş yoktur.

Fon pahalılıktır. Yerel üreticilerimize ham madde girdisinde teşvik; Enerji maliyetlerinde destek; Çalışanlarının Sosyal Sigorta ve İhtiyat sandığı ödemelerinde indirim; Düşük faizli devlet destekli krediler verilmesi için Yerel Üreticilerimize birlikte mücadele etmeye hazırız

Kurulu düzen sürdürülebilir bir düzen değildir. Bu düzenin ﬁnansmanını halk cebinden karşılamaktadır. Çözüm bu değildir. Çözüm üretim maliyetlerini düşürmekten geçer Çözüm yasaklarda değildir.

Çözüm adil rekabet koşullarının yaratılmasıdır Piyasa ancak böyle ucuzlar Halkın alım gücü ancak böyle yükselir Şimdi birlikte mücadele etme zamanıdır.

Birlikte Sorumluyuz.”