TUTDER’den anlamlı destek

TUTDER dava masrafları ve ailelerin Türkiye'de dava takibi için yapacakların seyahatlere ve konaklamalara maddi katkı vereceğini açıkladı.

Twitterde yürütülen İsias kampanyasına destek amaçlı olarak TUTDER dağıtım araçları üzerine #İsiasadalet nöbeti ve diğer sloganları yazma kararı da aldı

TUTDER ayrıca deprem sonrasında ülkemize gelen ve burada aileleri olan depremzedelere de yerel yönetimler aracılığıyla katkı vereceğini açıkladı.

Basın açıklamasının tam metni şöyle:

“ Türkiye’de Yaşanan korkunç deprem felaketi sonrası Kıbrıs Türk Halkının göstermiş olduğu dayanışma takdire şayandır. Bizim de içerisinde bulunduğumuz Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu kısa sürede örgütlenerek, depremzedeler için 500 adetini devletin karşılayacağı 1000 konteyner konut hedefiyle çalışma başlatmıştır.

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu yetkililerinden öğrendiğimiz kadarıyla, toplanan yadım 500 konteyner yapımını hatta fazlasını sağlayacak miktardadır.

Bu süreçte üyelerimiz gerek üyesi bulundukları farklı çatılar altında -KTTO gibi- gerekse bireysel olarak yardım kampanyasına ciddi anlamda maddi kaynak sağlamışlardır.

Üyelerimizin bir kısmı diğer yardımlarının yanı sıra, derneğimizin yapmış olduğu çağrıyı da yanıtsız bırakmamış ve bunun sonucu olarak toplamda 640.000 TL miktar depremzedelere yardım amaçlı derneğimiz tarafından toplanmıştır.

TUTDER Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformunun koymuş olduğu maddi hedefe ulaşmasından dolayı, toplamış olduğu 640.000 TL’yi ve üyelerinden gelecek ek katkıları depremzedeler için farklı bir şekilde kullanarak, farklı ihtiyaçlara katkı verme kararı almıştır.

Dernek Yönetim Kurulumuz, gerek İsias otelinde hayatlarını kaybeden tüm çocuklarımızın ve yetişkin vatandaşlarımızın, gerekse diğer bölgelerde hayatlarını kaybeden toplam 49 KKTC vatandaşının ailelerinin, yakınlarının yürütecekleri hukuksal sürece maddi olarak destek verme kararı almıştır. Bu katkı her anlamda olacaktır.

Hukuksal süreçte ihtiyaç olabilecek maddi katkı; dava takibi için ailelerin, yakınların Türkiye’ye yapılacak seyahat ve oradaki konaklamaların maddi olarak karşılanması önceliğimiz olacaktır.

Toplamış olduğumuz ve devamının geleceğine de inandığımız yardımların bir bölümünü ise, ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın ve/veya burada çalışan insanlarımızın depremzede olmuş ve ülkemize gelmiş yakınlarına olanaklarımız ölçüsünde yardım amaçlı kullanmayı hedefliyoruz. Bunun içinde yerel yönetimlerimizle birlikte çalışacağız.

Son olarak, üyelerimize yaptığımız çağrı ile dağıtım araçlarımıza giydirme yaparak İSİAS’ın unutulmamasını sağlamak istiyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızın Twitter’den yürütmekte oldukları kampanyaya destek vereceğiz.

Tüm kaybettiklerimiz için bir kez daha tanrıdan rahmet; yakınları için sabır dilerken; #unutmayacağız #unutturmayacağız KKTC diyoruz.

Hepimizin ve Türkiye’mizin bir kez daha başı sağ olsun

Yaralarımızı Birlikte Saracağız ”