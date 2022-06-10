TUTDER, tüm kesimlere “ birlikte sorumluyuz birlikte çözelim” çağrısı yaptı

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Yönetim Kurulu tarafından bugün yapılan açıklamada, yeni bir toplumsal mutabakat metnine ihtiyaç duyulduğu yönünde 2 hafta önce yaptıkları çağrıya ilginin yüksek olduğu ancak ilgili tüm kesimlerden bunu ileriye götürecek adımların atılmadığı ifade edildi.

TUTDER Yönetim Kurulu açıklaması şöyle:

“İki hafta kadar önce yaptığımız çağrı siyasilerin ilgisini çekerken, çağrımızın ilgiden öteye gitmemesi biz iş insanlarını umutsuzluğa sürüklemektedir.

Çağrımızın üzerinden geçen iki haftada gerek ekonomik gerekse sosyal alanda her şey daha kötüye doğru gitmiştir.

Türk Lirasının önlenemez değer kaybı, yüksek enflasyon ve pahalılık, geçim derdinin ötesinde artık açlık sorunlarına sebep olmaktadır.

Ekonomik sıkıntılardan etkilenmeyen kesim kalmamıştır. Ekonomik sorunların kısa süre sonra sosyal sorunlara yol açacağını söylemek için kahin olmaya gerek yoktur. Kötüye, hatta çok daha kötüye doğru gidiyoruz.

Ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamın, rotasından çıkmış füze gibi nereye vurup patlayacağı belli değildir. Sorunlar ötelemekle çözülmüyor.

Pahalılık kendiliğinden geçecek doğal bir etken değildir. Pahalılık ekonomik politikaların sonucunda ortaya çıkan bir olgudur. Yaptığımız çeşitli açıklamalarla pahalılığın nedenlerine dikkat çektik, çözüm önerilerinde bulunduk ama belli ki deyim yerindeyse “bir arpa boyu yol kat etmedik”

Ancak sorunlar beklemez aksine, çığ gibi büyürler. Daha önce de belirttiğimiz gibi “her toplumsal yapı zaman zaman reformlara ihtiyaç duyar. KKTC’de bu ihtiyaç yıllardan beri vardır. Ancak bunun yolu toplumun tüm kesimlerinin katkı koyacağı Yeni Bir Toplumsal Mutabakat Metninden geçmelidir.

Hepimiz, siyasi olanlar olmayanlar; partili- partisiz olanlar; üreticisi, tüketicisi; sanayicisi turizimcisi; hizmet sağlayıcısı emek sahibi; hepimiz ama istisnasız hepimiz gerginiz. Sorunlar hepimizindir. Sorunları hep birlikte yarattık; kimimiz yaparak kimimiz susarak. Çağrımız herkesedir. Birlikte Sorumluyuz, Birlikte Çözmeliyiz."