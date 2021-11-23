TUTDER: “Pahalılığın nedeni sorumsuzluk, ilgisizlik, beceri ve yetkinlik yetersizliği”

Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), pahalılığın gerçek nedeninin devlet aygıtının sorumsuzluğu, ilgisizliği ve bilgi, beceri, yetkinlik yetersizliği olduğunu savundu, “Bunun bedelini ne iş insanlarına, ne tüketiciye ödetmenin haklı yanı olamaz” dedi.

TUTDER Yönetim Kurulu yaptığı açıklama ile pazarın ucuzlatılması ve halkın alım gücünün desteklenmesi için defalarca ve yıllardır öneri yaptıklarını ancak kulak arkası edildiğini ifade etti.

Her göreve başlayan ilgili Bakana konuları anlatmaktan yorulduklarını ileten TUTDER, kısa bir süre sonra halkı ülkedeki pahalılığın nedenleri konusunda bilgilendirici bir kampanya başlatma kararı aldıklarını da duyurdu.

TUTDER’in açıklaması şöyle:

“Dünya piyasalarında yaşanan hammadde tedarik sorunu ve dolayısıyla oluşan pahalılık; taşıma, ulaşım ve konteyner fiyatlarındaki zorluk ve artış tüm ülkelerdeki ticareti olumsuzluk etkileyip pahalılığa ve ürün eksikliğine neden olurken, bu olumsuzluklardan ada ülkeleri çok daha kötü etkilenmektedir.

Pandeminin başından beri tedarik zincirlerini bir arada tutmak için olağanüstü bir çaba harcayan biz tedarikçiler, uzun bir süreden beridir, yöneticilerimizi olumsuz koşullar hakkında uyarmaktayız.

Ancak ülkemizdeki siyaset alanı dünyadaki hiçbir gelişmeyi takip edemediği gibi, dünya ticaretinin seyrini de takip etmemekte dolayısıyla hiçbir önlem almamakta, hatta önermemektedir.

Global sorunlara ek olarak Türk Lirasının döviz karşısındaki pozisyonu da ülkemize özgü bir sorun olarak, hayatın tüm alanlarını daha da olumsuz olarak etkilemektedir.

Ancak bizi yönetenlerin, bırakın çözüm önerilerini duymak isteyişimizi, artık tüm bu gelişmeleri izlediklerinden dahi kuşkumuz vardır.

Ülkemiz, insanımız yakın bir gelecekte çok büyük ekonomik sıkıntılar ve pahalılık riski altındayken; tüm bunların olumsuz sosyal etkileri kötü sonuçlara neden olabilecekken; bizi yönetenlerin sorunları bırakınız çözmek, etkilerini hafifletecek önlemleri almak için dahi hiçbir umut vermedikleri bu ortamda çalışmak, iş yapabilmek imkansız hale gelmektedir.

Pazarın ucuzlatılması ve halkın alım gücünün desteklenmesi için defalarca ve yıllardır yaptığımız önerileri kulak arkası eden; her göreve başlayan ilgili Bakana konuları anlatmaktan yorulan biz Tedarikçiler, kısa bir süre sonra halkımızı ülkemizdeki pahalılığın nedenleri konusunda bilgilendirici bir kampanya başlatmak kararı almış bulunuyoruz.

Bizi bekleyen zor günlerle ilgili bilgi kirliliği yaratılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizdeki pahalılığın gerçek nedeni devlet aygıtının sorumsuzluğu, ilgisizliği, ve bilgi, beceri, yetkinlik yetersizliğidir. Bunun bedelini ne iş insanlarına ne tüketiciye ödetmenin haklı yanı olamaz.”