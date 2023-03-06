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Türkmenköy’de ani ölüm

Türkmenköy’de ani ölüm

Türkmenköy’de sakin Ayhan Sakallı (E-59) ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

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Türkmenköy’de sakin Ayhan Sakallı (E-59) ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, dün meydana gelen olayla ilgilili soruşturma devam ediyor.

İskele’de darp

İskele’de A.Ç.(E-32), tartıştığı Shyngys Dauletkhan’na (E-27) vurarak ciddi şekilde darp etti. Dauletkhan'ın sağ omuz kemiğinin kırılmasına sebep olan A.Ç. tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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