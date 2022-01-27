"Türkiye'yi yok sayan hiçbir bölgesel proje başarılı olmaz, Eastmed, afaki bir proje…”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EastMed Boru Hattı Projesi’nin “teknik ve ticari fizibilitesi olmayan, Rum-Yunan ikilisinin siyasi saiklerle ortaya attığı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlamaya yönelik afaki bir proje olduğunu” iddia etti.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayan hiçbir bölgesel projenin başarılı olmasının mümkün olmadığını savunan Erdoğan, “Coğrafyamızda da bu gerçeği zaten görüyoruz ve bunu da açıkça söyledik. Amerika'nın nihayet bu gerçeği görmesi memnuniyet vericidir. Tabii biz Doğu Akdeniz'de kapsayıcı iş birliğinden ve hakça paylaşımdan yanayız. Bunu defaatle söyledik. Bunun için de 2020'de kapsamlı bir Doğu Akdeniz Konferansı toplanmasını önerdik. Ama buna bir cevap maalesef gelmedi ve biz şu anda onun da bekleyişi içerisindeyiz” diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye katıldığı televizyon özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi (EastMed) girişiminden desteğini çekmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, ABD'nin kendisi için yapmış olduğu maliyet ve menfaat hesaplarında beklediğini görmeyince projeden çekildiğini ifade etti.



