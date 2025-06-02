“Türkiye’yi örnek alın, orada bir tane bile casino yok”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ceyhun Birinci, Meclis gündemindeki Şans Oyunları Değişiklik Yasa Tasarısı’yla ilgili yaptığı konuşmasında “Hükümet kanadı Türkiye’de casinoların neden yasaklandığını hiç merak etti mi? Bizde de aksine sayılar arttırılıyor. Bu yasa casinoları çok daha kolay bir şekilde vatandaşımıza ulaştırıyor. Kumar oynanmasının yaygınlaştırılmasına zemin hazırlıyor” dedi.

Birinci; ülkede ciddi ekonomik kriz, sağlık ve eğitim sorunları olduğunu vurgulayarak, bu alanlara çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi. Hükümetin “yatırım” adı altında casino turizmini geliştirdiğini belirten Birinci, “Birtakım yerleri peşkeş çekebilme adına, ülkeye yatırım adına casino turizmini geliştirip, sınır tanımıyorsunuz. Aile faciaları yaşanıyor, kumardan intiharlar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Birinci, “Siz kumarhaneleri okulların yanına götürerek gençlerimize nasıl bir gelecek hazırladığınızın farkında mısınız?” diye sordu. Türkiye’yi örnek alan bir anlayıştan söz edildiğini hatırlatan Birinci, “Her zaman ‘anavatanı örnek alacağız’ diyorsunuz. Örnek alın. Orada bir tane bile casino yoktur. Bir an önce bu yasa tasarısını geri çekin” çağrısında bulundu.

Yasa tasarısının kabul edilmesi durumunda küçük otellerin ayakta kalamayacağını da belirten Birinci, “Bu yasa meclisten geçtikten sonra bütün küçük oteller kapanacak. Rekabet etmeleri mümkün değil” dedi.