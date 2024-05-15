“Türkiye’ye bir şey diyemedi, Tatar kaçtı diyorlar… Tatar yalnız değildir"

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Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi María Angela Holguín’in 3’lü görüşme teklifini reddetmesi üzerine kendisine gelen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: “Türkiye’ye yüklenmiyorlar, Tatar kaçtı diyorlar… Tatar yalnız değildir”

Ersin Tatar, “Ben bu siyasetin her aşamasını Türkiye ile birlikte değerlendiriyorum” dedi.

BRT’de Levent Kutay’ın sunduğu “#burasıönemli” isimli programa katılan Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi María Angela Holguín’i “muhalif cepheleri kışkırtmak ve kendisini hedef tahtasına koymakla” suçladı.

Tatar, “(Holguin’in) Muhalif gruplarla bir takım görüşmeler gerçekleştirmesi, görev tanımının dışında. Bu hiç hoş bir şey değil. Mustafa Akıncı’yı 2 defa ziyaret etmiş… Olacak iş mi bu? Diplomatik anlamda da kabul edilebilecek bir şey değil. Muhalif cepheleri kışkırtmak, beni yıpratmak için adımlar atıyor. Rahatsızlığımı gerekli yerlere ilettim. İşin ahlaki boyutu var, hukuki boyutu var… Senin yetkilendirmen, bir sürecin başlaması için ortak zemin var mı yok mu, buna bakmak. Ortak zeminin nasıl çıkacağı belli. Muhalif gruplarla birlikte hareket edip bizi hedef tahtası halinde göstermesinin hiçbir anlamı yoktur. Üçlü görüşmeden Tatar kaçtı gibi söylemlerle hedef tahtasına beni koydular” dedi.

Ersin Tatar, Holguin'in 3’lü görüşme teklifini reddetmesi üzerine kendisine yönelik gerçekleşen eleştirilere, şu sözlerle yanıt verdi: “Türkiye’ye yüklenmiyorlar, Tatar kaçtı diyorlar… Tatar yalnız değildir. Ben bu siyasetin her aşamasını Türkiye ile birlikte değerlendiriyorum.”