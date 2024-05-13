BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'taki Özel TemsilcisiMaria Angela Holguin, Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar ile oldukça kısa bir görüşme gerçekleştirdi, beklenenin aksine açıklama yapmadan Saray’ı terk etti.

Tatar’dan önce Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile yaklaşık 50 dakika görüşen Holguin, görüşme sonrası yaptığı açıklamasında, "Görev süremin sonuna geldim. Bir rapor hazırlayacağım, önümüzdeki günlerde BM Genel Sekreteri ile toplantılarım olacak. Son güne kadar zorlayacağım. Kıbrıs halkının hak ettiği şeyin bu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Holguin ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Ersin Tatar ise Holguin'e "gayretleri için teşekkür ettiğini" ifade ederek, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü teyit edilmeden resmi müzakere sürecine girmeyeceklerini yinelediğini ifade etti.