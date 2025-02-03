“Türkiye’ye alınmayan Kıbrıslı Türklerle ilgili hiçbir girişim yok”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Meclis’te yaptığı konuşmada, N-82 ve G-82 tahdit kodlarıyla Türkiye’ye alınmayan isimleri sıralayarak hükümete bu konuda girişimde bulunma çağrısı yaptı.

Özuslu, “Türkiye’ye girerken geri çevrilen yurttaşlarımızın yazılı taleplerine Elçilik tarafından cevap dahi verilmedi. Daha da ilginci, bu mecliste KKTC Başbakanı Üstel’in yazdığı mektuba bile yanıt gelmediğini kendisi söylemişti. Hükümet adına şunu duymak isterim: Türkiye Dışişleri Bakanı ile devletlerarası protokol imzalanırken bu konuyu gündeme getirdiniz mi?” diye sordu.

Özuslu, en az 12 kişinin Türkiye’ye girişinin engellendiğini belirterek, geçen yıl Meclis Araştırma Komitesi kurulması yönünde yaptıkları önerinin reddedildiğini hatırlattı. “Bu mecliste hepimizden daha önce milletvekilliği yapmış ve eşiyle birlikte İzmir’e gitmek istemiş ama geri çevrilmiş Okan Dağlı’ya ne diyeceğiz? ‘Konsolosluğa git, yardımcı olacaklar’ mı? Diplomatik pasaport taşımasına rağmen Okan Dağlı Türkiye’ye alınmadı ve bu sizin umurunuzda bile olmadı. Yarın bir gün sizin de Türkiye’ye girişinizle ilgili bir engelleme çıkabilir ama bunu bile öngöremiyorsunuz. KKTC yurttaşlarının haklarını savunmuyorsunuz” dedi.

Özuslu, N-82 ve G-82 tahdit kodlarıyla Türkiye’ye alınmayan bazı isimleri şöyle sıraladı:

“Ali Bizden, Ahmet Cavit An, Okan Dağlı, Ali Kişmir, Abdullah Korkmazhan, Aysu Basri, Münür Rahvancıoğlu, Hasan Küdenler, Başaran Düzgün, Ulaş Barış, Koral Aşam.”

Özuslu, “N-82 kodu, Türkiye’ye giriş yapmak için ön izin almak zorunda olan yabancılara uygulanıyor. Bu kodla Türkiye’ye alınmayanlara ‘Gidin, ülkenizdeki konsolosluktan izin alarak gelin’ deniliyor. Ama ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bu arkadaşların talebine yanıt vermedi. Bu olup bitenleri onaylıyorsunuz demektir. Bu konuda hiçbir girişim yapılmaması kabul edilebilir değildir” diye konuştu.

Türkiye ile KKTC arasında vatandaşlara konsolosluk yardımı sunulmasına ilişkin anlaşmanın olumlu bir gelişme olduğunu ancak eksik yönleri bulunduğunu vurgulayan Özuslu, “Bu konuyla ilgili yeni bir girişim yapılıp yapılmayacağını hükümet kanadından duymak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Zorlu Töre: “Konuşmalarımıza, yazılarımıza dikkat etmemiz gerek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu’nun ardından Meclis kürsüsüne çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, “Neden giremiyorlar, ne gibi ithamları var ki alınmıyorlar? KKTC’ye de girişi yasak olan ve yargı huzuruna çıkmadan gelemeyen insanlar var. Üstelik buralarda yatırımları olan insanlar. Türkiye’yi yerden yere vurursanız, ağır hakaretler yaparsanız, Türkiye’nin bütünlüğüne kast edecek ifadelerde bulunursanız, Türkiye’nin Anayasa’da öngördüğü hususları dikkate almadan sırf KKTC’desiniz diye bu tür açıklamalar yapma hakkına ne kadar sahipsiniz?” şeklinde konuştu.

Töre, “Ben kalkıp da Yunanistan için bir yorum yapmam, başka bir ülke için böyle yorumlar yapmam. Bunlara da bakmak lazım, sebebi nedir acaba? Neden başka arkadaşlara böyle bir yasak gelmemiş de bu 12 arkadaşa gelmiş? Ne yapmışlar, ne yazmışlar bakmak lazım” dedi.

Töre, “Basından bir arkadaş çıktı, KKTC’yi geneleve benzetti, UBP’ne de fahişeler dedi. Bunu mu savunacaksınız?” diye konuştu.

Töre, “Konuşmalarımıza, yazılarımıza dikkat etmemiz gerek. İfade özgürlüğü bu şekilde kullanılmamalı.” dedi.