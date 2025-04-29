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"Türkiye’ye Alınmayan Gazeteciler" paneli

"Türkiye’ye Alınmayan Gazeteciler" paneli

"Türkiye’ye Alınmayan Gazeteciler" paneli, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de KTGB Lokali'nde gerçekleşecek.

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs İnşaat Encümenler Federasyonu (KİEF) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) iş birliğinde düzenlenen "Türkiye’ye Alınmayan Gazeteciler" paneli, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de KTGB Lokali'nde gerçekleşecek.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde, özgürlüğü kısıtlanan gazeteciler deneyimlerini paylaşacak.

Etkinlik, KTGB Genel Sekreteri Canan Onurer’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olup; panelist olarak Gazeteci Ulaş Barış, Gazeteci ve MEK Başkanı Aysu Basri Akter, Gazeteci Başaran Düzgün ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir katılacak.

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