“Türkiye’nin iki devletli çözüm yaklaşımını değiştirmek için çok çalışmamız gerek”

2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat “Astra 92,8” radyosuna verdiği söyleşide iki devlet çözümünün, Crans Montana görüşmelerinin, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in çözüme odaklı olmadığını göstermesi yüzünden çökmesi üzerine gündeme geldiğini söyledi.

Haravgi’ye göre Talat “her şey Anastasiadis’in çözüme odaklı olmadığını gösterdiği Crans Montana görüşmelerinin çökmesiyle başladı. O noktadan sonra Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk liderliğinin tavrı değişti ve iki devlet çözümü konusu gündeme getirildi. Şimdi bunu düzeltmemiz, Türkiye’nin yaklaşımını değiştirmemiz için çok sıkı çalışmamız gerek” ifadesini kullandı.

“Anketlerde çözümden yana olmayan bir kişi önde çıktığı için kaygılıyım”

Anketlerde, en azından şu ana kadar, çözümden yana olmayan bir kişinin önde çıkması nedeniyle güneyde yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili gelişmelerden kaygılı olduğunu belirten Talat “göreceğiz. Beklentim, federal çözümü tercih eden birinin seçilmesi” dedi.

Talat kuzeyde düzenlenen yerel yönetim seçimlerinde partisi CTP’nin bazı bölgeleri kaybettiğini ancak Mağusa ve Girne gibi çok önemli belediyeleri kazandığını belirterek özetle şunları söyledi:

“Yerel seçim olmasına ve illa Kıbrıs sorununu yansıtmıyor olsa da, milliyetçi ve Sağ partilerin partimiz aleyhindeki propagandalarına rağmen sonuçlar tüm taraflara verdi. Maraş meselesi nedeniyle bir sağ parti Mağusa belediyesini kazanmak için çok çalıştı ama kaybetti.”

Talat Kıbrıs sorununun AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin durumuna bağlı olduğunu belirterek Türkiye’nin, Anastasiadis’in siyasi iradeye sahip olmaması nedeniyle uzaklaştığı “uzlaşılmış çözüme geri dönmeye ikna edilmesinin şart olduğunu” da kaydetti.