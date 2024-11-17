"Türkiye’nin ekipman ve hekim desteği ile 340 milyon TL'ye askeri hastane"

Sözcü Gazetesi, Türkiye’de terör olayları ve sınır ötesi operasyonlarda savaş cerrahisi uzmanı konusunda yaşanan hekim sıkıntısına rağmen, 8 yıldır askeri hastane açılmadığını ancak Kıbrıs’ın kuzeyinde Girne’de Türkiye’nin katkılarıyla 340 milyon liraya mal olan askeri bir hastane yapıldığına dikkat çekti.

Sözcü Gazetesi’nde yer alan haberde, Girne’de geçtiğimiz günlerde açılan askeri hastanenin Türkiye’nin desteğiyle 340 milyon TL’ye inşa edildiği belirtildi.

Haberde, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 26 şehirde bulunan 32 askeri hastanenin kapatıldığı ve bu süreçte 2 bin 43 askeri doktor ile savaş cerrahisi uzmanının emekliye ayrıldığı veya özel ve sivil hastanelerde görev yapmaya başladığı kaydedildi.

Terör olayları ve sınır ötesi operasyonlarda savaş cerrahisi uzmanı konusunda yaşanan hekim sıkıntısına rağmen, Türkiye’de 8 yıldır askeri hastane açılmadığı ifade edilirken, Kıbrıs’ın kuzeyinde Girne’de Türkiye’nin katkılarıyla 340 milyon liraya mal olan askeri bir hastane yapıldığına dikkat çekildi.

İşte haberin tümü:

https://www.sozcu.com.tr/turkiye-de-kapattik-kuzey-kibris-ta-actik-p105138