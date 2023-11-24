Türkiye’den sonra şimdi de Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘İstanbul Sözleşmesi’ tartışması

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün arifesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı, ‘İstanbul Sözleşmesi’ ibaresi her yıl yenilenen Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizmasına dair İşbirliği Protokolü’nden çıkarıldı.

İlk olarak 2018 yılında Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) öncülüğünde hazırlanan söz konusu protokole; Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü imza koyuyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bu yıl yenilenecek olan protokolle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tek yanlı değişiklikler yaptığını, İstanbul Sözleşmesi’ni protokolden çıkardığını, bu kapsamda protokole imza koymadıklarını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Harmancı, “Son dakika ve tek yanlı değişiklikler adil ve etik değildir. İstanbul Sözleşmesi bizim kırmızıçizgimizdir” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden de açıklama yapan Harmancı, “İmzaya birkaç saat kala, İstanbul Sözleşmesi’nin metinden çıkarılması suretiyle kritik değişikliklerin tamamen tek taraflı olarak yapıldığı bilgimize geldi. Bunu kabul etmemizin mümkün olmadığını ve protokolü bu şekilde imzalamayacağımı ilgili taraflara ilettim” ifadelerini kullandı.

Harmancı’nın açıklaması üzerine YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ise “Çerçeveyi genişletmek istediklerini, bu nedenle İstanbul Sözleşmesi yerine ‘uluslararası anlaşmalar’ maddesini eklediklerini” söyledi.

Gardiyanoğlu, “İstanbul Sözleşmesi, Meclisin kabul ettiği bir sözleşme. Meclis bu sözleşmeyi reddederse, yok sayarsa ancak ben de o zaman yok sayabilirim” dedi.

Türkiye, 1 Temmuz 2021 itibariyle kadına karşı şiddetle mücadele amacıyla hazırlanan İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıkmıştı.

İstanbul Sözleşmesi ya da tam adıyla Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan, 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen uluslararası insan hakları sözleşmesi olarak nitelendiriliyor.