“Türkiye’den, Kıbrıs’taki iş insanını vurmak için geldiler”

Türkiye’den, Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir iş insanını “vurmak için” geldikleri iddia edilen 2 kişi, trafik çevirmesinde yakalandı. Söz konusu şahısların telefonlarında, “iş insanını vurmak için geldiklerini” belgeleyen mesajların bulunduğu açıklandı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, Çarşamba akşamı Girne Polis Müdürlüğü Trafik Devriyeler Şubesi personeli tarafından kontrol maksatlı durdurulan kiralık araç sürücüsü M.Ö.’nün alkollü araç kullanma suçundan celp edildiğini söyledi.

Polis, makul şüphe üzerine araçta yapılan aramada, torpido gözü içerisinde bir adet Avusturya yapımı Glock marka tabanca ve 12 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunduğunu söyledi.

Polis, silah ve mermilerin emare alındığını, M.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan V.A.’nın suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı.

Polis, V.A.’nın 8 Ağustos, M.Ö.’nün ise 14 Ağustos’ta Kıbrıs’ın kuzeyine geldiklerini belirlediklerini belirti.

Polis, soruşturma kapsamında, zanlı V.A.’nın telefonunda yapılan ilk incelemede “Dayı 20 bin TL gönder, maske falan alacağız, tanınmamak için yapmamız gereken hazırlıklar var” şeklinde mesaj ile Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan bir iş insanına ait aracın plaka ve fotoğrafının bulunduğunu, söz konusu kişiyi vurmalarıyla ilgili yazışma ve fotoğraf da tespit edildiğini açıkladı.

Polis zanlı M.Ö.’nün telefonunda ise tespit edilen yazışmada “takipteyiz, dayı görünce basacağız merak etme” yazılı mesaj tespit edildiğini belirtti.

Polis soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlıların bağlantılarının ve cep telefon görüşmelerinin inceleneceğini belirterek, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.