Türkiye'den Kıbrıs'a yeni 'müşavir'

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü, TC Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 33 ilin il emniyet müdürünün değiştiğini ayrıca Cumhurbaşkanlığı onayıyla 26 emniyet hizmetleri sınıfında ve bir mülki idare amiri hizmetleri sınıfı olmak üzere 27 yurt dışı misyonuna İçişleri Müşaviri ataması yapıldığını açıkladı.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz, Kıbrıs'a "müşavir" olarak atandı.

Türkiye'den "Yurt Dışı" misyonlarına yapılan İçişleri Müşaviri atamaları ise şöyle:

- Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Avusturya - Viyana

- Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Bulgaristan - Sofya

- Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Bosna Hersek - Saraybosna

- Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Sudan - Hartum

- Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Belçika - Brüksel

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Subutay Eraslan, ABD - New York BM Daimi Temsilciliği

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Teoman Kuru, ABD - Washington

- Özel Harekat Başkan Yardımcısı Abdullah Dündar, Afganistan - Kabil

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Deniz Alemdar, Çin - Pekin

- Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk, Danimarka - Kopenhag

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Sefer Akıllı, Fransa - Paris

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Necmettin Akça, Gürcistan - Tiflis

- Dış İlişkiler Daire Başkanı Volkan İmişci, Hollanda - Lahey

- Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı Kemal Şahin, İngiltere - Londra

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Cengiz Erişir, İran - Tahran

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Gafur Cem Cehdioğlu, İtalya - Roma

- Adana Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdürü Naim Cengiz, Kanada - Ottava

- İnterpol- Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Katar - Doha

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi İsmail Akıntürk, Kazakistan - Astana

- Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz, Kıbrıs - Lefkoşa

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi İsmail Yılmaz, Macaristan - Budapeşte

- Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan, Makedonya - Üsküp

- Balıkesir Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi (PMEM) Müdürü Murat Karausta, Özbekistan - Taşkent

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Recep Akcan, Romanya - Bükreş

- Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Emrullah Gölcük, Rusya - Moskova

- Ankara PMEM Müdürü Hikmet Özmen, Ukrayna - Kiev

- Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı, Yunanistan - Atina