Türkiye'den gelen gemide 17 ton kaçak ürün tespit edildi

Mağusa Limanı’nda dün gerçekleştirilen gümrük denetimleri sırasında, Türkiye’den gelen bir tırda yüklü miktarda ithali yasak, kaçak sebze ve meyve ele geçirildi.

Gümrük Dairesi yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, rutin kontroller sırasında şüpheli görülen tır detaylı aramaya alındı.

Arama sonucunda, herhangi bir resmi beyanı bulunmayan ve gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulmak istenen çeşitli tarım ürünleri tespit edildi.

Ele geçirilen kaçak ürünler şöyle sıralandı:

• 1.027 kasa (9.870 kg) dolmalık biber,

• 240 kasa (2.110 kg) dolmalık biber ,

• 160 kasa (1.128 kg) kapya biber,

• 81 kasa (630 kg) kırmızı şili biberi,

• 160 kasa (1.380 kg) yeşil şili biberi,

• 220 kasa (1.660 kg) kabak,

• 43 kasa (471 kg) erik bulunuyor.

Toplamda yaklaşık 17 tonun üzerinde kaçak ürün taşındığı belirlenen tırda, ürünlerin beyansız olduğunu bu nedenle yasal ithalat prosedürlerinin ihlal edildiği bildirildi.

Gümrük Dairesi yetkilileri, bu tür yasa dışı girişimlere karşı denetimlerin artırılarak devam edeceğini ve gıda güvenliğini tehdit edebilecek hiçbir ürünün kayıtsız şekilde ülkeye girişine müsaade edilmeyeceğini vurguladı.