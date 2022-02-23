Türkiye'den BAE'ye Sedat Peker için tutuklama talebi
Türkiye Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.
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Interpol, suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında 194 ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkardı. 1 Şubat 2022 tarihinde çıkarılan kırmızı bülten Türkiye Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi.
Sedat Peker, suç örgütü yönettiği gerekçesiyle İstanbul ve Bursa'da 5 farklı dosyadan yargılanıyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Peker hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.
Talebe yanıt verenInterpol, 1 Şubat itibarıyla Peker için 194 üye ülkede arama kararı çıkardı.
Karar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na da iletildi.
Türkiye Peker'in iadesini istedi
Öte yandan Türkiye Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti. (TRT)
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