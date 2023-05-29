Türkiye'deki seçim sonuçları güneyde de gündem: “Erdoğan’la 25 Yıl…”

Türkiye’de Pazar günü, ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, dün güneydeki gazetelerin manşetlerine yansıdı.

Fileleftheros gazetesi “Erdoğan Mutlak Egemen… 5 Yıl Daha Türkiye’nin Başında” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçmenden yüzde 52,1 oranında, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise yüzde 47,9 oranında oy aldığını öne çıkardı.

Gazete, Erdoğan’ın "milliyetçilik ve Neo-Osmanlıcılık birlikteliği çerçevesinde seçmenlerini baştan çıkarmaya devam ettiğini kanıtladığını" kaydederken, "derinden kutuplaşmış" Türkiye’de, Erdoğan’ın muhafazakarlar ve milliyetçilerin oylarıyla kazandığını belirtti.

"Erdoğan’ın artık çok güçlü olduğuna ve Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağına" işaret eden gazete, Erdoğan’ın kendisini en sert şekilde eleştirenlere bile, “hikayesinin hala sattığını” gösterdiğini yazdı.

Alithia gazetesi “Erdoğan’la 25 Yıl… Önümüzdeki 5 Yıl İçin Herkese Karşı Tek Başına Yeniden Seçildi” başlığıyla aktardığı haberinde, Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin yabancı basın yayın organları tarafından “zafer” olarak nitelendirildiğini ve Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’ndan yüzde 5 daha fazla oy aldığını öne çıkardı.

Gazete, Erdoğan’ın seçimi herkese karşı tek başına kazandığını, siyasi fenomen haline geldiğini ve Batı’ya karşı, Türk halkından kendisini tahttan indirmesini istemekle, aslında onu güçlendirmiş olduğunu ispat ettiğini yazdı.

Haber, Haravgi gazetesinde “Egemenliğini Yenileyen Erdoğan Namağlup”, Politis gazetesinde de “Erdoğan Hegemonyasını Mühürledi ve İktidarda 5 Yıl Daha Kalacak” başlığıyla aktarıldı.