Türkiye’deki mahkeme ‘şimdilik’ yükselen sesi duymadı

Türkiye’deki 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan İsias Otel’in sorumlularıyla ilgili Adıyaman Başsavcılığın hazırladığı ve Kıbrıs Türk toplumunun büyük bir yürüyüşle tepki gösterdiği iddianame Cumartesi günü kabul edildi.

İddianame, deprem suçlularının “bilinçli taksir” suçlamasıyla yargılanmasının önünü açtı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve hukuk camiası, bu suçlamanın, deprem suçlularına çok düşük bir ceza verilmesine neden olacağını söylüyor ve “olası kast” ile yargılanmalarını talep ediyor.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yönetimi, “Adalet mücadelesi şimdi başlıyor” diyerek, duruşma tarihimim önümüzdeki haftalarda belirlenmesinin beklendiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: