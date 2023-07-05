Türkiye’deki fiyat artışları... TÜFE Haziran'da yüzde 3,92 arttı

Türkiye’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 3,92, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 6,5 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,21 ile son 18 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 40,42 ile son 25 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,95, yurt içi üretici fiyatları yüzde 86,59 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,92, Yİ-ÜFE yüzde 6,5 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,77, Yİ-ÜFE ise yüzde 14,82 yükseldi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 38,21, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 40,42 oldu.

Böylece yıllık enflasyon, TÜFE'de son 18, Yİ-ÜFE'de ise son 25 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

TÜFE, Ocak 2022'de yüzde 48,69, Yİ-ÜFE de Haziran 2021'de 42,89 seviyesinde gerçekleşmişti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, TÜFE'nin haziranda aylık bazda yüzde 3,91 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye gerileyeceğini hesaplamıştı.