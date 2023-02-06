Türkiye’deki deprem için yardım ve dayanışma çağrısı

Birçok belediye ve sivil toplum örgütü, Türkiye’deki depremin ardından yardım ve dayanışma çağrısı yaptı.

Belediyeler resmi internet sitelerinden duyuru yayımlayarak, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere kışlık kıyafet, ayakkabı, ilk yardım malzemesi, battaniye, yorgan, yastık, çadır yardımı için çağrı yaptı.

İşte yardım yapılabilecek noktalar…

Lefkoşa…

Lefkoşa Türk Belediyesi afet yardım kampanyası başlattı, deprem bölgesine gönderilmek üzere acil yardım malzemelerine ihtiyaç olduğunu belirterek, liste yayımladı.

Yardım yapmak isteyen kişilerin LTB Binası Danışma Masası’na veya 03926085301 numaralı telefon hattı ile 0548 8630582 numaralı whatsup hattına ulaşabilecekleri belirtildi.

Mağusa…

Mağusa Belediyesi de yardımların Mağusa Arena’ya getirilmesini istedi.

Vatandaşların 03926300500 ve 05488166002 nolu telefondan belediyeye ulaşabilecekleri belirtildi.

Girne…

Girne Belediyesi de depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere battaniye, polar, çadır, uyku tulumu, el feneri ve konserve gıdaya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Tüm paketlerin Girne Belediye Binası’nda toplanarak, deprem bölgesine toplu halde gönderileceği ifade edildi.

Yardımda bulunmak isteyen kişilerin 0392 6500100 (1044) ile 0533 8702010 numaralı telefonlara ulaşabilecekleri kaydedildi.

Geçitkale -Serdarlı Belediyesi

Geçitkale -Serdarlı Belediyesi de yardım yapmak isteyen kişilerin Geçitkale -Serdarlı Belediyesi (Serdarlı) danışma masalarına 03923733147, 03923766200, 0533 877 4724 numaralı telefonlara ve 0548 8531980 Whatsup hattına ulaşılabilecekleri belirtildi.

Her iki şubenin de saat 20.00’ye kadar açık olacakları ifade edildi.

Tabipler Birliği’nden de dayanışma çağrısı

Tabipler Birliği de Türkiye’deki deprem felaketi için yardım beklediklerini duyurdu.

Yardımların Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği binasına yapılacağı ifade edildi.