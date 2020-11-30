Küresel salgın covid-19 tablosunu son derece ağır yaşayan Türkiye'de yeni kısıtlamalar açıklandı.

Türkiye, hafta içi 21.00'den 05.00'e ayrıca cumadan pazartesine evde olacak.

Bu kapsamda Türkiye'de hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması ise cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek.



Yeni kısıtlama kararlarını TC Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.



Bu kapsamda Erdoğan, ''Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır'' açıklamasını yaptı. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması kararı ise yarın gece başlıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Corona virüs salgını malesef ülkemizde de etkili oluyor. Son Kabine toplantısında da bu yeni tedbirleri paylaşmıştık. Henüz kesin tedavisi bulunamayan bu salgına karşı en etkili tedbir kendimizi korumaktır. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmekten başka çaremiz yok. Salgına ek olarak giribin de artması sağlık sistemi üzerindeki yükü artırdı. Hastanelerin doluluk oranı düşük olmalı.

Aşı için ilk etapta 50 milyon dozluk anlaşma yaptık. Aşı sürecinin de başlamasıyla daha az sıkıntılı bir döneme gireceğiz.

Sokak kısıtlaması hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek. Cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz.

Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.

Restoranlarda paket servis harici hizmet veremeyecektir.

Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır.

Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.

Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.

50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN DEVREYE GİRECEK

Erdoğan, corona virüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.