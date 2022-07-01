Türkiye'de yeni asgari ücret net 5 bin 500 TL

Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni asgari ücret belirlendi. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, net 4 bin 253 TL olan asgari ücretin, Temmuz ayından itibaren yeni zam ile birlikte 5 bin 500 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Türkiye'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçileri temsilen TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve işvereni temsil eden TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol önderliğinde toplanarak yeni asgari ücreti belirlemek üzere toplantılarını tamamladı.

Belirlenen asgari ücreti, Dolmabahçe'de TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm tarafların katıldığı basın toplantısında açıkladı.

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugüne kadar yıllık olarak gerçekleştirilen asgari ücret tespit komisyonunun, enflasyon gibi nedenlerle yeniden toplandığını hatırlattı.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücretin, hem çalışanları, hem istihdamı hem de işetmeleri gözeten bir rakam olarak belirlenmeye çalışıldığını söyledi. Üçlü mutabakatla asgari ücretin güncellendiğini kaydetti.

Asgari ücretin vergi dışında bırakılmaya devam edeceği kaydedildi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "inşallah toplumu memnun edecek bir rakam olur da hem toplum hem de biz rahat ederiz" dedi.

Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak.