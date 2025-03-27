Türkiye'de tutuklanan 7 gazeteci hakkında tahliye kararı verildi

Türkiye'de iki gün önce tutuklanan gazeteciler Zeynep Kuray, Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Yasin Akgül, Kurtuluş Arı, Hayri Tunç ve Gökhan Kam hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) avukatları tarafından yapılan itiraz üzerine gazetecilerin tahliye edileceği bildirildi.

Gazetecilerin önümüzdeki saatler içerisinde serbest bırakılması bekleniyor.

Ne olmuştu?

23 ve 24 Mart tarihlerinde İstanbul ve İzmir’deki protestoları takip eden gazetecilerden sekizi İstanbul’da, üçü İzmir’de olmak üzere 11 gazeteci gözaltına alınmıştı.

25 Mart’ta İstanbul Adliyesi’ne getirilen yedi gazeteci, ilk olarak serbest bırakılmıştı. Ancak aynı gün öğle saatlerinde savcılığın itirazı üzerine tekrar mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklama kararı verilmişti.