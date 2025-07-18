“Türkiye’de toplatılan ilaçlar Kıbrıs’ın kuzeyinde piyasada”

Eczacı Dicle Tekiner, Türkiye’de 1. sınıf geri çekme kapsamında olan ve ciddi sağlık riski taşıyan bazı ilaçların, Kıbrıs’ın kuzeyinde halen piyasada bulunduğunu, buna rağmen İlaç ve Eczacılık Dairesi tarafından herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmadığını açıkladı.

Tekiner, söz konusu ilaçların yaygın kullanıldığını, hatta devlet ihaleleriyle ülkeye temin edildiğini belirterek “Bu ilaçlar derhal toplatılmalıdır” uyarısında bulundu.

Tekiner, geri çekme seviyelerinin 1. sınıf a ve b olduğunu vurguladı:

1. sınıf geri çekme: İlacın kullanılması halinde ciddi ve hayati sağlık sorunları doğurabilecek durumlar.

A seviyesi: İlacı elinde bulunduran hastalar dahil, piyasadaki tüm ürünlerin toplatılması.

B seviyesi: Hastaların elindeki ürünler hariç, eczane, ecza deposu ve hastanelerdeki tüm ürünlerin toplatılması.

Eczacı Tekiner, “Kullanımı oldukça yaygın olan ve hastalar için bu denli tehdit oluşturan ilaçların piyasada bulunmaya devam etmesi kabul edilemez. İlaç ve Eczacılık Dairesi derhal harekete geçmelidir” dedi.

“Daire kapasitesinin üzerinde yük taşıyor”

İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin yapısı ve insan kaynağı nedeniyle bu tür kritik görevleri yerine getirmekte zorlandığını savunan Tekiner, dairede görev yapan eczacıların “insanüstü bir çabayla çalışmasına rağmen” sayıca yetersiz olduğunu söyledi. Fiziki koşullar ve altyapı eksikliklerinin hem çalışanlar hem de halk sağlığı için ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.

Tekiner, sağlık sisteminin genelinde benzer sorunların yaşandığını ifade ederek, “Sağlık artık alarm vermenin ötesine geçti. Sağlık politikalarının tüm paydaşlarla birlikte gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve sosyal devlet olmanın gereklerinin derhal yerine getirilmesi gerekiyor” dedi.