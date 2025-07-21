Türkiye'de tıbbi kenevir eczanelerde satılabilecek

Türkiye'de Sağlıkla ilgili düzenlemeler öngören kanun teklifi Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. Buna göre tıbbi kenevir ürünleri eczanelerde satılabilecek.

Kanunla ‘Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun’a hüküm ekleniyor.

Bakanlık "takip" yapacak

Ecza ticarethaneleri, beşeri tıbbi ürünlerin ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zinciri içindeki tüm hareketlerini Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak takip sistemine bildirecek.

‘Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle kenevirden elde edilen tıbbi ürünler, sağlık ürünleriyle kişisel bakım ürünleri ve destek ürünlerine ruhsatlandırma ya da takip işlemlerini Sağlık Bakanlığı yapacak.

Bu ürünler sadece eczanelerden satılacak. Bu ürünlerin izin ve satışıyla kenevire dair usul ve esaslar, Türkiye İçişleri Bakanlığı’yla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.,

Tıbbi kenevir nedir?

Kenevirin "psikoaktif bileşenine" THC adı veriliyor.

THC oranı %0,3'ün altında olan kenevir türleri genellikle "düşük THC'li" olarak sınıflandırılıyor.

Düşük THC seviyesi maddenin uyuşturucu etkisi göstermemesi anlamına geliyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzm. Ecz. Taner Ercanlı, düşük THC oranlı tıbbi kenevirin kanser ve MS gibi hastalıklar sebebiyle şiddetli ağrı çeken hastalara önerildiğini söylüyor. Ercanlı, ağrı kesici ve antidepresan etkisi sebebiyle çok geniş bir yelpazede kullanıldığını belirtiyor.

Ercanlı'ya göre, tıbbi kenevir ve halk arasında uyuşturucu olarak kullanılan esrar, birbirinden tamamen farklı:

"Uyuşturucu amaçlı kullanılan esrar halini değil, tıbbi ürün halini kastediyoruz. Bu ürünler Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılacak. Kimyasal olarak çok farklı çeşitleri olacak. Kenevir kelimesi kamuoyunda dikkat çekti ancak hepsi sonuç olarak bir sağlık ürünüdür ve eczaneler üzerinden hastalara kontrollü bir şekilde ulaştırılması gerekir."

Ercanlı, hali hazırda eczanelerden satışı gerçekleşen başka ilaçların da bazı çevreler tarafından suistimal edilerek amacı dışında kullanılabildiğini, buradaki kontrol mekanizmasının etkin çalışması gerektiğini ifade ediyor.