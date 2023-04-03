Türkiye'de Mart ayının zam şampiyonu dana eti!

Türkiye'de Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 50,51'e geriledi.

Yurt İçi ÜFE (Yİ-ÜFE) martta yüzde 0,44 artarken, yıllık bazda yüzde 62,45 oldu.

Martta en çok artış eğitimde

TÜFE'de ana harcama grupları itibarıyla mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 6,30 ile eğitim oldu. Bir önceki aya göre en çok düşüş yüzde 1,92 ile giyim ve ayakkabıda görüldü.

Lokanta ve oteller grubunda yüzde 3,85, gıda ve alkolsüz içeçeklerde yüzde 3,84, eğlence ve kültürde yüzde 2,86, ev eşyasında yüzde 2,73 artış meydana geldi.

Yıllık bazda en çok artış lokanta ve oteller

Martta bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 70,73 ile lokanta ve oteller oldu. En az artış gösteren ana grup yüzde 17,27 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 67,89, sağlıkta yüzde 64,68, konutta yüzde 56,12, ev eşyasında yüzde 53,35 artış gerçekleşti.





143 başlıktan 111'inde artış

Mart ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan, 111 temel başlığın endeksinde artış, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı.

Zam şampiyonu dana eti

Mart ayının zam şampiyonu yüzde 19,90'lık fiyat artışıyla dana eti oldu. Şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri yüzde 15,16, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 11,16, paket turlar yüzde 10,88 artış gerçekleşti.

En çok düşüş şehirlerarası yolcu taşımacılığında



Martta en çok fiyat düşüşü yüzde 6,25 ile karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında görüldü. Sebze (patates ve bazı yumru biktiler hariç) fiyatları yüzde 5,01, kadın giyim yüzde 3,79, erkek giyim yüzde 2,15 geriledi.



Ekonomistler ne bekliyordu?



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 2,86 artmasını bekliyordu.



12 ekonomistin katılımıyla yapılan ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyordu.



Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi.