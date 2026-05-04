Türkiye’de Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatiliyle ilgili konuşan Erdoğan, "Bu sene Kurban Bayramı'nı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına aldık. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu" dedi.